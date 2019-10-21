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В затопленной части Херсонеса нашли артефакты

12:01
  • понедельник
  • 21 октября 2019

Археологи ищут затерянный порт и усадьбу

У берегов Херсонеса археологи ищут затерянный порт и усадьбу. Экспедиция проходит на затопленной части древнего города. Аквалангистам уже удалось обнаружить остатки оборонительной стены. Результаты этих подводных исследований помогут лучше изучить торговые связи Херсонеса.

Фундаменты средневековых усадеб и античных храмов. Вокруг – мощные крепостные стены. Древнейший и самый важный квартал Херсонеса – порт. Но часть той истории сейчас скрыта под водой. С высоты птичьего полета хорошо видно, что узкие улочки как бы внезапно обрываются у извилистого берега моря.

Этим маршрутом сотни лет назад в Карантинную бухту заходили торговые и военные суда со всего света. Порт Херсонеса называли воротами в северо-восточные земли. Вот только где теперь эти "ворота" - неизвестно. Остается лишь догадываться, изучая под водой останки древних сооружений.

Но, кажется, в этом году ученые как никогда близки к разгадке тайны. В густом иле им удалось обнаружить сразу два новых объекта. Столь значимых открытий здесь не было с 60-х годов прошлого века – когда ученым удалось найти три оборонительных сооружения.

"С использованием квадрокоптера мы обнаружили новый объект рядом с уже выявленным в 60-х годах. Он находится в разрушенном состоянии, поэтому нам еще предстоит интерпретировать его, с чем мы имеем дело. Или это участок оборонительной линии Херсонеса, а может быть это часть сооружений порта города", - объяснил заведующий отделом подводной археологии музея-заповедника Херсонес Таврический Андрей Букатов.

Подробности смотрите в репортаже Никиты Васильева.

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