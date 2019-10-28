Количество разбойных нападений и грабежей в столице уменьшилось в разы

Мэр Москвы отметил снижение числа грабежей в столице в пять раз с 2010 года

Москва - один из самых безопасных городов среди мегаполисов Европы, Америки и Азии. Об этом в понедельник заявил Сергей Собянин, выступая на совещании по профилактике правонарушений.

Мэр подчеркнул - преступность в столице с каждым годом снижается. Так, численность разбойных нападений и грабежей за последнее десятилетие уменьшилась в пять раз. В четыре раза сократились угоны автомобилей и кражи квартир. В два раза - убийства. Сейчас около двух третей жителей столицы, считают Москву безопасной для проживания, передает "ТВ Центр".

При этом Сергей Собянин отметил, что в столице проходят десятки мирных манифестаций, на которых правоохранительные органы обеспечивают полный порядок.