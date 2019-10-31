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"Мама, мы с тобой теперь долго не увидимся": последние SMS погибших в авиакатастрофе над Синаем

14:58
  • четверг
  • 31 октября 2019

За четыре года раны не затянулись

Четыре года назад произошла одна из самых страшных авиакатастроф в истории нашей страны: над Синайским полуостровом потерпел крушение Airbus 321 авиакомпании "Когалымавиа", выполняющий рейс Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург.

Выживших нет. Погибли 224 человека, включая семь членов экипажа. Все, что осталось у родственников погибших – это последние SMS, фотографии с отдыха, с которых смотрят счастливые и загорелые лица ничего не подозревающих людей.

"Собираем вещи, а так не хочется улетать, так и остались бы здесь", - написала родным Надежда Волкова, которая вместе с мужем справляла в Египте медовый месяц. Ее SMS оказалось пророческим.

Для многих эта поездка была первой в жизни. "Самый главный пассажир" – 10-ти месячная Дарина Громова – полетела в Египет вместе с мамой и папой. Ее фотография в аэропорту Пулково смотрящей сквозь стекло стала последней для семьи и символом огромной трагедии.

До сих пор в интернете остались страницы погибших в социальных сетях. Родственники некоторых продолжают вести их. Видимо, активность на странице создает ощущение, что человек жив.

"Четыре года. Улетела навсегда. "Мама, мы с тобой теперь долго не увидимся", — и все", - написала Валентина Кириллова, потерявшая в катастрофе дочь Ольгу. Ей всегда будет 30 лет, поделилась безутешная мать.

Многим кажется, что их родные находятся где-то далеко и вот-вот вернутся. Не все за четыре года смирились с невосполнимой утратой, пишет StarHit.

"Мы по сей день продолжаем его ждать… Вдруг в замочной скважине повернется ключ, и в открытую дверь войдет наш любимый сынок", -  рассказал Виктор Гавриков, отец погибшего Александра.

31 октября 2015 года над Синайским полуостровом в Египте потерпел катастрофу самолет Airbus A321 российской авиакомпании "Когалымавиа". Он выполнял чартерный рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На борту самолета находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. Авиакатастрофа стала крупнейшей в истории российской и советской авиации.

В ноябре того же года директор ФСБ Александр Бортников заявил, что причиной крушения лайнера стал теракт. На борту самолета сработало самодельное взрывное устройство. Президент Владимир Путин потребовал найти всех причастных к этому теракту. После этого полеты российских самолетов в Египет были приостановлены. Начались работы по усилению мер безопасности в египетских аэропортах.

11 апреля 2018 года прямые рейсы между Каиром и Москвой возобновились. Чартерное авиасообщение с египетскими городами Шарм-эль-Шейх и Хургада до сих пор остается закрытым.

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