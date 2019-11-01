Собянин поблагодарил пожарных за спасение жильцов горевшего дома

Пожар потушен

В центре Москвы горело 8-этажное жилое здание старой постройки. Возгоранию присвоили повышенный, 3-й ранг сложности. В результате масштабной операции сотрудники МЧС спасли более 20 человек, троим потребовалась помощь медиков.

На месте возгорания первые пожарные расчеты. Очаг располагался в одной из жилых квартир на втором этаже, оттуда огонь перекинулся на третий и четвертый. Люди, живущие выше, оказались буквально заблокированы. Спуститься по лестнице из-за сильного задымления они просто не могли. Их снимали с балконов и вынимали из окон пожарные при помощи коленчатых подъемников. Место пожара в экстренном порядке оцепили, чтобы могла работать спецтехника. Многие люди успели одеться и взять деньги с документами. Некоторые даже собрали небольшие рюкзаки с вещами первой необходимости.

"Лестница вся заблокирована в дыму. Пожарные сразу же приехали и скорая тоже. Ну вы сами же видите", - говорит житель дома Виктор Курилов.

"Загорелась седьмая квартира и шахта лифта. И даже крыша уже горит. То есть быстро распространяется. Прям моментально. Все в панике. Сейчас эвакуировали жителей и одного вынули - он был прям весь черный. Ужасное зрелище", - говорит жительница Наталья Константинова.

Из-за сильного огня произошло обрушение шахты лифта со второго по пятый этажи. Пожару был присвоен третий уровень сложности из пяти существующих.

Этот дом на Большой Сухаревской улице 1915 года постройки. Восьмиэтажный. Сам кирпичный, а вот перекрытия как раз деревянные. По данным спасателей, пострадали три человека. У них отравление продуктами горения. Все доставлены в московские больницы и сообщается, что угроз для жизней нет. Спасены 25 человек. Тушение пожара осложнялось тем, что дом довольно старый. К нему подведён газ, подачу которого пришлось в экстренном порядке перекрывать. Ещё маленький двор, где сложно было развернуться пожарной технике.

"Ликвидирован был очаг в течении тридцати минут. Сейчас идёт проливание. Открытого пламени и горения нет. Задействовано было 45 единиц техники и около ста человек личного состава", - сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Беспрепятственный подъезд машин экстренных служб обеспечивает ГИБДД. Прилегающие к Садовому кольцу в районе пожара улицы перекрыты. Предварительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнём жильцом квартиры, находящегося в состоянии алкогольного опьянения.

Происшествие в своем твиттере прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин. Он сообщил, что в результата пожара пострадали три человека. Мэр поблагодарил пожарным за спасение жильцом дома.

Дмитрий Гусев, Анастасия Мартынова. "ТВ Центр".