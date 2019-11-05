Собянин открыл главную реставрационную выставку "Denkmal"

Мэр рассказал о темпах восстановления памятников архитектуры в столице

Сергей Собянин во вторник открыли V международную специализированную выставку по сохранению, реставрации, использованию и популяризации культурного наследия "Denkmal, Россия - Москва 2019". Она проходит уже в пятый раз.

"Это не просто пятилетний юбилей, это отчет от того времени, когда в Москве началась большая программа по возрождению исторических памятников. Можете себе представить, что в 2011 году в реставрации находилось всего 15 объектов из 1,5 тыс. объектов культуры. Почти половина из них находилась в аварийном состоянии. Некоторые находились в руинированном состоянии и, по сути дела, были на грани вообще исчезновения. Возрождение памятников, огромные объемы реставрации, они были синхронными с возрождением города, изменением культурной, общественной среды Москвы", - сказал Собянин на церемонии открытия.

Сегодня в столице уже отреставрировано 1,3 тысячи объектов культуры. В качестве примера мэр Москвы привел ВДНХ.

"Сегодня он выглядит совершенно иначе, чем выглядел еще несколько лет тому назад. Казалось бы, кому какое дело, как эти объекты выглядят, но количество людей, которые сегодня посещают ВДНХ, которое стало культурным, образовательным центром Москвы, счет посетителей пошел уже не на миллионы, а на десятки миллионов", - отметил Собянин. Его слова приводит агентство "Москва".