Собянин: за 9 лет в Москве отреставрировано 1356 памятников архитектуры

Выставка по реставрации открылась в столице

В Москве открылась пятая международная выставка по реставрации и сохранении культурного наследия. Как отметил мэр столицы Сергей Собянин, для города это не просто выставка, а своеобразный отчет, начиная с 2011 года, когда в Москве стартовала программа возрождения исторических памятников.

Ножницы по металлу, молоток, необходимые материалы, чертеж и русское ноу-хау - уникальный станок. С таким набором можно сделать хоть 2-метровый купол, хоть крышу жилого дома.

На выполнение задания всего несколько часов. Студенты из Германии против команды из Подмосковья. Будущие кровельщики на скорость выполняют задание. Через некоторое время появятся обрешётка и купол.

"У них традиционные кровли ровные, фальцевые, а у нас купола, башни, шпили", - объясняет основатель кровельной школы, участник выставки Николай Савченко.

И это единственная технология, которую немцы - известные плотники и каменщики - перенимают у россиян. А этот лев (см. видео) - точная восстановленная копия хищника, украшавшего особняк архитектора Кекушева на Остоженке. Огромная скульптура была давно разрушена. И о ней бы никто не вспомнил, если бы дом не начали реставрировать.

И таких историй - хоть отбавляй. Реставрация - это наука и долгая, кропотливая работа. Она продлевает жизнь объектам искусства, картинам, иконам, старинным особнякам. О важности реставрационной работы по сохранению исторического облика города на открытии говорил и мэр Москвы. Начало программы по возрождению исторических памятников неслучайно совпало с первой выставкой в Москве.

"Можете себе представить, что в 2011 году в реставрации находилось всего 15 объектов из полутора тысяч объектов культуры. Почти половина из них находилась в аварийном состоянии, некоторые находились в руинированном состоянии. И, по сути дела, были почти на грани исчезновения. Возрождение памятников, огромные объемы реставрации они были синхронны возрождению города, изменению культурной, общественной среды Москвы. В эту работу включились министерства и ведомства, корпорации, частный бизнес. И сегодня уже отреставрированы 1300 объектов культуры", - заявил Сергей Собянин.

Только на знаменитом ВДНХ восстановлены десятки объектов культуры. В обновленных павильонах началась жизнь и огромная территория стала центром культуры, досуга и образования. Счет посетителей идет уже на десятки миллионов.

Северный Речной, который еще на реставрации, — не просто объект культуры, настоящий символ. Ведь Москва - порт пяти морей. Восстанавливается из руин дом Наркомфина. Квартиры, проектированные по образцу 30-го года, уже раскуплены инвесторами.

"Часть здания как общежитие было сделано, с бытовыми услугами, все сделано так, как мы в свое время представляли, каким должен быть Дом будущего, Дом коммунизма, социализма", - заметил мэр.

Реставрация — "штучная" и монументальная демонстрация мастерства по работе с деревом и камнем. Рядом народные промыслы, современные материалы. Словом, за несколько дней работы выставки участники успеют и на других посмотреть, и себя показать.

Анастасия Мартынова, Александр Медведев, Александр Савин, Наталья Тарасова, "ТВ Центр", Москва.