Россияне скупили билеты на первые поезда в Крым

Сайт по продаже билетов работает с перебоями

Открылась продажа железнодорожных билетов в Крым. Первый поезд отправится в Севастополь 23 декабря из Санкт-Петербурга. Состав пойдет через Керченский пролив, по новому Крымскому мосту.

В первые часы продажи билетов на поезд Санкт-Петербург - Севастополь ажиотажа среди покупателей в северной столице пока нет, тем более, что их можно приобрести через интернет. Впрочем, организаторы перевозок не сомневаются: в первом поезде на полуостров Крым, который отправится из Санкт-Петербурга, не будет свободных мест.

Отправление - с Московского вокзала. Из Санкт-Петербурга в Севастополь по мосту через Керченский пролив пустят пять одноэтажных поездов, в составах будут купейные и плацкартные вагоны. Путь почти полностью повторит первый железнодорожный маршрут на полуостров. Он был открыт в XIX веке. Время в пути в 21 веке составит около 43 часов. Составу предстоит преодолеть расстояние почти 3 тысячи километров.

Первый поезд "Таврия" (№ 7/8) отправится с Московского вокзала из Санкт-Петербурга 23 декабря в 14:00 по московскому времени. Кстати неслучайно состав решено назвать именно "Таврия" – это одно из ранних, исторических названий Крымского полуострова.

Стоимость проезда начинается от 3500 тысяч рублей. Для сравнения: улететь в Крым из северной столицы на самолёте сейчас обойдётся на тысячу рублей дороже. А из Москвы поезда пойдут в Симферополь. Первый 24 декабря. Стоимость проезда в купе составит чуть менее 3 тысяч рублей. Как рассказали агентству ТАСС в дирекции по обслуживанию пассажиров Крымской железной дороги, за первые три часа со старта продаж россияне купили почти 550 билетов.

Курсирование поездов из Санкт-Петербурга и Москвы в Крым начинается к зиме для того, чтобы компания-перевозчик могла тщательно изучить покупательский спрос на новый маршрут и к высокому сезону сформировать гибкую систему цен и скидок. Главная цель - сделать поездку в Крым доступной для всех граждан России.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасёв. Северо-западное бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.