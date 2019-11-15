Собянин проверил строительство детсада в районе Северный

Он рассчитан более чем на 220 мест

В столичном районе Северный возводят новое здание детского сада. Ход работ в пятницу осмотрел Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Трёхэтажное здание общей площадью больше тысячи квадратных метров рассчитано на 225 мест. Оно построено по индивидуальному проекту и отвечает современным требованиям комфорта и обеспечения безопасности. Особое внимание уделили созданию доступной среды - там есть все условия для инклюзивного обучения и воспитания детей с ограниченным возможностями.

"В ближайшие месяцы закончат строительство, оформят все необходимые документы, детский сад запустят. Так что проблем в этом районе с детскими садами уже не будет. В целом мы построили в этом году четыре десятка школ и детских садов", - сказал Собянин.