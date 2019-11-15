ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин проверил строительство детсада в районе Северный

15:00
  • пятница
  • 15 ноября 2019

Он рассчитан более чем на 220 мест

В столичном районе Северный возводят новое здание детского сада. Ход работ в пятницу осмотрел Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

Трёхэтажное здание общей площадью больше тысячи квадратных метров рассчитано на 225 мест. Оно построено по индивидуальному проекту и отвечает современным требованиям комфорта и обеспечения безопасности. Особое внимание уделили созданию доступной среды - там есть все условия для инклюзивного обучения и воспитания детей с ограниченным возможностями.

"В ближайшие месяцы закончат строительство, оформят все необходимые документы, детский сад запустят. Так что проблем в этом районе с детскими садами уже не будет. В целом мы построили в этом году четыре десятка школ и детских садов", - сказал Собянин.

Новости по теме
Сергей Собянин
Сергей Собянин
Сергей Собянин
Сергей Собянин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.