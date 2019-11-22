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Сильный ветер сорвал крышу школы в Крыму

11:53
  • пятница
  • 22 ноября 2019

На полуострове объявлено штормовое предупреждение

В Новороссийске из-за урагана введён режим чрезвычайной ситуации. Порывы ветра достигают 38 метров в секунду. Повалены деревья, рекламные щиты. В порту в воздух поднялись грузовые контейнеры. Жителям рекомендуют не выходить на улицу. Штормовое предупреждение и в Крыму. В Джанкое ураганный ветер сорвал крышу со здания школы.

Трёхметровые волны и штормовой ветер. У берегов Новороссийска  бушует настоящий ураган. По всему городу  - поваленные деревья и рекламные щиты. Многотонный грузовой контейнер  в порту перевернуло как картонную коробку. Порывы ветра больше 35 метров  в секунду. В городе объявлен  режим ЧС.

Местных жителей просят без необходимости не выходить на улицу и не оставлять без присмотра детей. Сегодня  во всех учебных заведениях города отменили занятия.  Спасатели предупреждают: ветер может усилиться.

"Утром в Новороссийске  ожидается  усиление северо-восточного  ураганного  ветра  с  порывами  до  38  метров  в секунду. Рекомендуем  жителям  и гостям Краснодарского края  соблюдать элементарные требования  безопасности", - заявил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк.

Аварийные бригады Новороссийска работают в круглосуточном режиме, чтобы предотвратить коммунальные аварии. При ухудшении обстановки спасателей и технику дополнительно привлекут из соседних районов. Впрочем, экстренное предупреждение из-за сильного ветра действует сейчас по всему побережью.  В Геленджике тоже небезопасно передвигаться по городу: ураган сорвал крышу супермаркета.

В Краснодаре порывы ветра достигают 25 метров в секунду. Люди прячутся дома. В детских садах отменили прогулки на улице.

Ветер бушует сейчас и в Крыму. Ночью ураган  сорвал часть крыши с городской школы в Джанкое. В Керчи повалены деревья, оборваны электропровода. Некоторые районы остались без света.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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