В Москве начали проходку первого тоннеля Коммунарской линии метро

Старт дал Сергей Собянин

В Москве идёт активное строительство Коммунарской линии метро. Новая ветка будет включать 16 остановок. Сегодня от будущей станции "Университет Дружбы Народов" до "Улицы Новаторов" начали прокладывать первый перегонный тоннель. Старт работам дал мэр Москвы. Чтобы в максимально сжатые сроки построить первый участок, метростроевцы задействуют сразу восемь проходческих щитов.

Словно спуская на воду новый корабль и отправляя его в дальнее плавание, метростроители ознаменовали начало работ по прокладке очередной ветки столичной подземки. После разбитой о борт бутылки шампанского тоннелепроходческий щит с именем "Светлана" начинает вгрызаться в землю.

Будущая станция "Университет Дружбы народов" совершенно новой линии московского метро – Коммунарской. Сейчас здесь всё готово. Тоннелепроходческий комплекс полностью настроен и в ближайшее время приступит к своей работе.

Это первый, левый прогон Коммунарской линии. Он свяжет будущие станции "Университет Дружбы народов" и "Улицу Новаторов". Обе мелкого заложения, то есть сооружаются открытым способом. Параллельно на пути возводятся 7 других станций. В прокладке новых маршрутов инженеры решили пойти от центра ветки в разных направлениях. Через 4 года тоннелепроходческие щиты в сторону центра должны дойти до станции МЦК "Крымская", а в обратную сторону до Троицка в Новой Москве.

В зоне будущей ветки метро проживает более миллиона москвичей. Приезжают работать или учиться из области ещё несколько сотен тысяч. Будущее направление значительно разгрузит и две соседних линии столичной подземки, и улучшит автомобильное движение в городе.

"Разгрузится Калужско-Рижская, Сокольническая ветки метро. И в целом улучшится движение в этих районах. Метро станет для многих ближе. Очень важно для Новой Москвы. Района Коммунарки, Щербинки, Троицка. Так что большая серьёзная стройка. Надеюсь, что первый этап будет закончен в 23-м году", - заявил Сергей Собянин.

Коммунарская ветка протянется почти на 40 километров и будет иметь 16 станций. "Улица Новаторов" позволит пассажирам пересаживаться на БКЛ. А на станции "Коммунарка" организуют крупнейший транспортно-пересадочный узел с Сокольнической линией.

"Работы ведутся по графику. На данном объекте мы завершили в полном объёме стену в грунте - ограждающую конструкцию. И практически закончим до конца года котлован. И начинаем с января-месяца делать монолитные конструкции", - рассказал гендиректор инжиниринговой компании по строительству московского метро Марс Газизуллин.

Станция "Университет дружбы народов", от которой сегодня и началась прокладка тоннелей новой ветки метро, свяжет шаговой доступностью сразу 5 вузов и несколько социально значимых объектов. Уже известен дизайн вестибюлей: стены платформы будут облицованы алюминиевыми панелями ярких цветов, колонны будут мраморными, а полы гранитные. Подземные переходы украсят композициями на тему дружбы народов. Коммунарская ветка метро станет 16-й линией. А всего с 2011 года прорыто 287 километров подземных тоннелей и открыто 138 новых станций.

Илья Данильцев, Константин Степанов-Молодов, Илья Ушаков, Александр Голубев и Владимир Черных. "ТВ Центр".