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Собянин рассказал о планах по созданию круглогодичных ярмарок

15:18
  • понедельник
  • 02 декабря 2019

Новый формат заработает в следующем году

Еще 20 круглогодичных ярмарок нового формата заработают в Москве в следующем году. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин во время посещения одной из таких торговых площадок  на улице Милашенкова.

Она начала работать на северо-востоке города ещё минувшим летом на месте ранее существующей "Ярмарки выходного дня". Павильон построен во французском стиле. Здесь более 30 торговых мест для продажи овощей, фруктов, солений, мяса, рыбы и хлеба. Свою продукцию представляет не только Москва, но и другие регионы России. Мэр столицы пообщался и с продавцами, и с покупателями.

"Ярмарки были "Выходного дня" в последнее время и работали не весь год, зимой невозможно работать, а сейчас круглый год такая ярмарочка рядом", - сказал Собянин.

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