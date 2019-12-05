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Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

13:38
  • четверг
  • 05 декабря 2019

В Москве почтили память погибших в битве под столицу

В России отмечается День воинской славы. 5 декабря 1941 года наша армия перешла в наступление под Москвой, несмотря на численное превосходство немецких сил.

В память о тех событиях мэр Москвы Сергей Собянин возложил венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, передает "ТВ Центр". Погибших почтили минутой молчания. Цветы возложили и к памятнику маршалу Георгию Жукову на Манежной площади.

В церемонии приняли участие депутаты Мосгордумы, представители органов исполнительной власти, других общественных организаций и ветеранов Великой Отечественной войны.

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Сергей Собянин возлогает цветы к Могиле Неизвестного солдата
Сергей Собянин возлогает цветы к Могиле Неизвестного солдата
Сергей Собянин возлогает цветы к Могиле Неизвестного солдата
Сергей Собянин возлогает цветы к Могиле Неизвестного солдата
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