Собянин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

В Москве почтили память погибших в битве под столицу

В России отмечается День воинской славы. 5 декабря 1941 года наша армия перешла в наступление под Москвой, несмотря на численное превосходство немецких сил.

В память о тех событиях мэр Москвы Сергей Собянин возложил венки и цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, передает "ТВ Центр". Погибших почтили минутой молчания. Цветы возложили и к памятнику маршалу Георгию Жукову на Манежной площади.

В церемонии приняли участие депутаты Мосгордумы, представители органов исполнительной власти, других общественных организаций и ветеранов Великой Отечественной войны.



