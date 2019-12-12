Дорожная улица стала полноценным дублёром Варшавского шоссе

С 2011 года в Москве построено и реконструировано более 900 км дорог

На юге Москвы открылось сразу два участка новых дорог. Старт движению дал Сергей Собянин. За два года удалось завершить реконструкцию Дорожной улицы. Она стала полноценным дублёром Варшавского шоссе. Сегодня также открылся отрезок Южной рокады - от Балаклавского до Пролетарского проспекта. Новые трассы позволят улучшить транспортную доступность в близлежащих районах.

Долгожданный сигнал для автомобилистов: означает, что открыты новые магистрали, на этот раз сразу две — участок Южной рокады и Дорожная улица, которая после реконструкции стала дублером Варшавского шоссе. Всего 11 с половиной километров, которые уже ощутимо разгрузили южное направление столицы.

Южную рокаду продлили от Варшавского шоссе до Пролетарского проспекта. Связка – востребованная и сложная. Этот участок длиной в три километра связал разделенные железной дорогой районы Москвы, движение поездов при этом не останавливалось.

"Мы прошли под железной дорогой, действующей Павелецкой железной дорогой, все это делалось в окна, очень короткие промежутки, не останавливая движения", - сообщил первый заместитель руководителя Департамента строительства г. Москвы Петр Аксенов.

А улица Дорожная раньше состояла, по сути, из трех отдельных участков - пожарных подъездов к промышленным предприятиям. Ее реконструкция шла около двух лет, за это время магистраль соединили, расширили до четырех полос и возвели эстакаду через пути второго диаметра.

"Запускается новая практически улица, которая не существовала, существовала как разрозненные отрезки - по сути дела, дублер Варшавского шоссе. Она дает возможность запустить здесь общественный транспорт, сделать подъезды к МЦД-2, платформам, что, надеюсь, тоже будет востребовано. И в целом улучшает дорожную ситуацию на юге Москвы. В этом году будет построено чуть больше 100 километров дорог. Как правило, это сложные инженерные сооружения - с тоннелями, путепроводами, эстакадами и так далее", - рассказал Сергей Собянин.

Для жителей на скоростных участках построили подземные переходы и будут запущены новые маршруты общественного транспорта к станциям второго диаметра.

Южная рокада - одна из четырех новых хордовых магистралей Москвы. Трасса длиной более 40 километров пройдёт от развязки Рублевского шоссе с МКАД до Капотни и соединит крупные автомагистрали города. Сейчас продолжается проектирование остальных участков рокады, которая в будущем замкнет хордовое кольцо Москвы.

Наталья Тарасова, Дмитрий Панов, Александр Шкарбанов. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"