ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин вручил премии журналистам Москвы

17:38
  • среда
  • 15 января 2020

Среди награжденных — корреспондент "ТВ Центра" Матвей Шестаков

Сергей Собянин вручил премии Москвы в области журналистики. Церемония прошла в Белом зале мэрии.

По словам мэра, без журналистики сегодня невозможно представить полноценного функционирования и развития города.

"Без вашей активной работы невозможно представить коммуникацию с огромным населением Москвы, невозможно представить правильность принятия решения, актуальность, своевременность. На самом деле, вы создаете информационное пространство, которое необходимо для москвичей, для жизни нашего города", - сказал мэр.

Среди награжденных – корреспондент "ТВ Центра" Матвей Шестаков. Редакция TVC.RU поздравляет коллегу с высокой наградой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.