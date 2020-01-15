Собянин вручил премии журналистам Москвы

Среди награжденных — корреспондент "ТВ Центра" Матвей Шестаков

Сергей Собянин вручил премии Москвы в области журналистики. Церемония прошла в Белом зале мэрии.

По словам мэра, без журналистики сегодня невозможно представить полноценного функционирования и развития города.

"Без вашей активной работы невозможно представить коммуникацию с огромным населением Москвы, невозможно представить правильность принятия решения, актуальность, своевременность. На самом деле, вы создаете информационное пространство, которое необходимо для москвичей, для жизни нашего города", - сказал мэр.

Среди награжденных – корреспондент "ТВ Центра" Матвей Шестаков. Редакция TVC.RU поздравляет коллегу с высокой наградой.

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