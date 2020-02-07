Собянин открыл детский технопарк "Менделеев Центр"

Обучаться там будут не менее полутора тысяч человек

Сергей Собянин в пятницу принял участие в открытии детского технопарка "Менделеев Центр" на базе Российского химико-технологического университета. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Там под руководством преподавателей слушатели смогут познакомиться с фундаментальными знаниями в области химии, выходящими за рамки школьной программы, а также различными направлениями исследований и разработок. Для этого созданы пять лабораторий, оснащённые самым современным оборудованием.

Ожидается, что обучаться в детском технопарке будут, по меньшей мере, полторы тысячи человек. А лучшие выпускники смогут получить до 10 дополнительных баллов ЕГЭ для поступления в РХТУ имени Менделеева.

"Детские технопарки в Москве появились всего четыре года назад, но уже успели завоевать огромную популярность. В них занимаются тысячи ребят, для которых лекции и проекты, выполняемые под руководством опытных наставников, становятся первым шагом к будущей профессии инженера. Сегодня мы открываем новый технопарк в РХТУ им. Менделеева со специализацией химия и хими­чес­кие технологии. В планах на этот год еще два техно­парка – в сфере транспорта и промышленного дизайна и в сфере реверсивного инжиниринга и комплексной безопасности", – отметил Собянин.

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