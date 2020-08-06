Собянин поддержал проект гостиницы для учебного проживания инвалидов

Осенью начнется очередной курс

Почти 20 миллионов рублей будет выделило правительством Москвы на гостиницу для обучения инвалидов навыкам самостоятельной жизни. Постановление в четверг подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Проект существует уже несколько лет. В доме на Кирпичной улице были оборудованы тренировочные квартиры. Туда на время переехали инвалиды с ДЦП, умственной отсталостью, черепно-мозговой травмой, синдромом Дауна и другими генетическими болезнями.

Под контролем наставников они учились ходить за покупками, готовить еду, убираться и даже занимается на тренажерах. За это время реабилитацию прошли почти 600 человек. Как рассказал сегодня на своей странице "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин осенью начнётся очередной курс, а выделенные из бюджета средства можно будет потратить на содержание дома, зарплату специалистов и покупку всего необходимого.

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