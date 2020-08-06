ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин поддержал проект гостиницы для учебного проживания инвалидов

15:05
  • четверг
  • 06 августа 2020

Осенью начнется очередной курс

Почти 20 миллионов рублей будет выделило правительством Москвы на гостиницу для обучения инвалидов навыкам самостоятельной жизни. Постановление в четверг подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Проект существует уже несколько лет. В доме на Кирпичной улице были оборудованы тренировочные квартиры. Туда на время переехали инвалиды с ДЦП, умственной отсталостью, черепно-мозговой травмой, синдромом Дауна и другими генетическими болезнями.

Под контролем наставников они учились ходить за покупками, готовить еду, убираться и даже занимается на тренажерах. За это время реабилитацию прошли почти 600 человек. Как рассказал сегодня на своей странице "ВКонтакте" мэр Москвы Сергей Собянин осенью начнётся очередной курс, а выделенные из бюджета средства можно будет потратить на содержание дома, зарплату специалистов и покупку всего необходимого.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Социальная квартира
Социальная квартира
Социальная квартира
Социальная квартира
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.