Собянин рассказал о реорганизации промзоны "Братцево" на севере Москвы

Там появился современный городской квартал

На месте промзоны "Братцево" на севере Москвы создают современный городской квартал. Его сегодня посетил мэр Сергей Собянин.

Когда-то на этой территории располагался механический завод. Свою работу он прекратил уже более 20 лет назад. Сейчас здесь строится жилой комплекс. Большинство корпусов уже сданы, уже почти полторы тысячи семей въехали в свои квартиры.

Есть вся необходимая инфраструктура: торговый центр, кафе и рестораны, салоны красоты и даже танцевальная школа. Благоустроили зону отдыха на набережной Головинского канала. Там разместились площадки для занятия спортом, мини-зоопарк и ледяной грот. Создают и рабочие места. В новом технопарке разрабатывают инновационные архитектурные и строительные проекты.

"В последние годы были реорганизованы десятки промзон. Построено около 20 миллионов недвижимости и жилой, и нежилой. Создано около 500 тысяч рабочих мест. Построено жилья для полумиллиона москвичей, которые уже проживают в них. Работы ещё не початый край. Мы занимаемся комплексным развитием территорий. Создаем новые проекты развития промзон", - заявил Сергей Собянин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"