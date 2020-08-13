Собянин рассказал о 500 тыс. рабочих мест, созданных в московских промзонах

Мэр рассказал о реорганизации промзоны "Братцево" на севере столицы

В Москве продолжается комплексное освоение бывших промзон. За последние годы реорганизованы десятки таких территорий, построено 20 миллионов квадратных метров жилой и нежилой недвижимости. Создано полмиллиона рабочих мест. Об этом сообщил в четверг Сергей Собянин, осмотрев ход работ по реконструкции промышленной зоны "Братцево".

Свыше 200 гектаров на севере Москвы - в районах Войковский и Головинский - были еще недавно большой промзоной "Братцево". С 40-х годов прошлого века здесь находился Механический завод №2 Спецстроя России. Он производил строительные конструкции.

С 2014-го года территория начала меняться, правительство Москвы утвердило программу ее реорганизации. Сейчас от завода остался небольшой фрагмент стены. И с его внутренней стороны - музей под открытым небом. Сегодня здесь свой автограф оставил мэр Москвы. История механического завода теперь вписана в историю новую. Эта часть промзоны теперь современный жилой квартал, передает "ТВ Центр".

"Здесь есть все - наука, производство, торговля, жилье, благоустройство и даже небольшой канал, который был благоустроен с помощью предприятия. Поэтому хотел выразить благодарность за то, что вы так тщательно и аккуратно подошли и к историческим корпусам, создав, сохранив какую-то атмосферу старого завода, с другой стороны, дали современное комфортное жилье и новые рабочие места. Так что проект, мне кажется, удался", - отметил Собянин.

Москвичам стала доступна для проживания территория с хорошей транспортной инфраструктурой и благоприятной экологической обстановкой. В нескольких шагах от жилого квартала - станции метро "Водный стадион" и станция МЦК "Балтийская", Химкинское водохранилище и городские парки. В том числе создали и новый - "Невский" - вдоль Головинского канала, который очистили и заселили рыбой и раками.

Теперь пройтись здесь сплошное удовольствие. А рядом кипит работа в новом технопарке. Его специфика очевидна. Профессионалы, студенты и школьники встречаются вместе, чтобы общаться о строительстве и архитектуре.

Осматривая в четверг реорганизованную промзону "Братцево", Сергей Собянин рассказал, что подобная работа в городе по благоустройству заброшенных территорий будет вестись и дальше.

"В Москве очень много промзон, и значительная часть этих промзон сохранила высокотехнологичное производство, начиная от предприятий Роскосмоса, Росатома и до предприятий Объединённой авиастроительной корпорации. Но в то же время значительная часть промзон представляет в настоящее время полузаброшенное хозяйство, хозяева, которым это досталось, практически за бесценок в начале 90-х, ничего там не делают, и задача перед городскими властями придать новую жизнь этим промышленным территориям", - заявил Собянин.

В последнее десятилетие реорганизация столичных промзон позволила построить жилье для 700 тысяч человек и создать 500 тысяч новых рабочих мест.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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