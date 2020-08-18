Вечерние протесты в Минске завершились спокойно

Акции продолжаются уже неделю

Антиправительственные митинги в Белоруссии завершились этой ночью мирно и без задержаний. Однако оппозиция предупреждает: уличные акции продолжатся. О поддержке протестующих всё громче заявляют на Западе. Финансовую помощь готова оказать Латвия. В этих условиях президент Лукашенко предлагает варианты политического компромисса.

Прошедшая ночь в Минске выдалась спокойнее предыдущих. Вечером люди собрались на центральной площади Независимости, оттуда колонна двинулась в сторону СИЗО на улице Володарского. После протестующие направились к другому изолятору, требуя освободить задержанных участников протестных акций. Но разговора не получилось и около полуночи все разошлись по домам.

Белорусский лидер неоднократно подчёркивал, что принимать серьёзные политические решения под давлением не будет. И накануне на встрече Александра Лукашенко с рабочими Минского завода колёсных тягачей прозвучал довольно чёткий ответ: власть готова выслушивать претензии и сталкиваться с критикой в свой адрес. Главная просьба действующего президента к народу: не поддаваться на провокации. Допускает белорусский лидер и готовность передать свои полномочия, для этого необходимо принять новую Конституцию.

"Нам надо принять новую конституцию, что вы хотели. И даже альтернативщики не были против. Вы её должны принять, вы её должны принять на референдуме, потому что мы прежнюю конституцию принимали на референдуме. И по новой конституции провести, если вы хотите, выборы", - заявил Лукашенко.

Открыто он обращается к руководителям западных и восточноевропейских стран. Основная просьба: прекратить вмешиваться во внутренние дела суверенного государства. Вслед за Великобританией отказ принять результаты выборов выразили Ирландия и Канада. Страны Прибалтики активно требуют у Евросоюза санкций в отношении руководства Белоруссии.

Своего посла из Минска впервые в истории отозвала Украина. Формулировка: недопустимые действия дипломата. Глава украинского МИД говорит прямо: на решение повлиял факт передачи задержанных россиян в Москву, а не в Киев. Не понравились восточноевропейскому соседу и заявления, что протестами в Белоруссии руководят из Киева. Латвия, напротив, и не скрывает свою поддержку митингов: Рига готова выделить 150 тысяч евро для белорусских неправительственных организаций. Ну и куда без информационной войны. Только в качестве сенсаций - непроверенная и откровенно ложная информация. Польские информагентства, к примеру, уже вовсю рассказывают о российских грузовиках, которые якобы едут в сторону Минска.

"16 августа в сети стали появляться видеоролики, на которых можно рассмотреть военные грузовики без опознавательных знаков. Следовали они из Москвы и Санкт-Петербурга в сторону границы с Белоруссией. По мнению экспертов, это могут быть знаменитые "зеленые человечки" Путина", - говорится в материале.

Что это за эксперты, в статье не уточняют. Никаких подтверждений, что колонна техники действительно пересекла российско-белорусскую границу, нет. Белорусская оппозиция представила своё видение "временного правительства", список согласован с беглым лидером Светланой Тихановской. Среди членов координационного совета много тех, кого на родине считают националистами. Ещё на прошлой неделе Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич активно делилась слухами, что в Белоруссии сейчас находятся много сотрудников российского ОМОНа. Другая активистка из списка - Алана Гебремариам - привлекалась к ответственности за несанкционированный митинг против интеграции с Россией.

Контакты с белорусской оппозицией активно налаживают и в США. Предприниматель Валерий Цепкало, которого к выборам не допустили, анонсировал закрытую онлайн-встречу с американскими сенаторами.

Александра Сергомасова, Александр Званцев. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"