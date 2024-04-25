Силовики предотвратили атаку дронов на Минск из Литвы

Проведен ряд "острых" мероприятий

Атаку ударных беспилотников на Минск с территории Литвы предотвратили силовики в Белоруссии. Как сообщил глава КГБ республики Иван Тертель, ряд "острых чекистских мероприятий" провел Комитет госбезопасности во взаимодействии с коллегами из других силовых структур.

Выступая 25 апреля на Всебелорусском народном собрании, Тертель уточнил, что удалось предотвратить нанесение ударов боевыми дронами с территории Литвы по объектам в Минске и в его пригородах. Обнародовать детальную информацию КГБ пока не может, приводит слова руководителя госбезопасности БелТА.

Также ситуацию на границе с Украиной Тертель охарактеризовал как "горячую точку". По его словам, повседневность в этих регионах - противодействие постоянным попыткам переброски на территорию Белоруссии взрывчатых веществ, заброске диверсионных групп и агентуры украинских спецслужб.

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