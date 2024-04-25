ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Силовики предотвратили атаку дронов на Минск из Литвы

17:45
  • четверг
  • 25 апреля 2024

Проведен ряд "острых" мероприятий

Атаку ударных беспилотников на Минск с территории Литвы предотвратили силовики в Белоруссии. Как сообщил глава КГБ республики Иван Тертель, ряд "острых чекистских мероприятий" провел Комитет госбезопасности во взаимодействии с коллегами из других силовых структур.

КГБ Белоруссии раскрыл детали задержания диверсантов СБУ
ФСБ и КГБ Белоруссии совместно задержали террориста

Выступая 25 апреля на Всебелорусском народном собрании, Тертель уточнил, что удалось предотвратить нанесение ударов боевыми дронами с территории Литвы по объектам в Минске и в его пригородах. Обнародовать детальную информацию КГБ пока не может, приводит слова руководителя госбезопасности БелТА.

Также ситуацию на границе с Украиной Тертель охарактеризовал как "горячую точку". По его словам, повседневность в этих регионах - противодействие постоянным попыткам переброски на территорию Белоруссии взрывчатых веществ, заброске диверсионных групп и агентуры украинских спецслужб.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии
Сотрудники Комитета государственной безопасности Белоруссии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.