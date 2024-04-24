Лукашенко назвал срок своей отставки

Рядом должен быть человек, который не предаст

Срок своего ухода на покой определил президент Белоруссии. Александр Лукашенко хочет, чтобы финиш его политической жизни был достойным, чтобы власти Белоруссии не угробили то, что сами создали.

По словам Лукашенко, он уйдет на покой только тогда, когда ему об этом скажет народ. Еще одно условие: рядом должен быть человек, который не предаст. Который, подчеркнул белорусский лидер, будет готов идти на баррикады, не считаясь ни с чем – даже с собственной жизнью.

Президент Белоруссии также заявил, что республика не будет инициатором войны, а возьмется за оружие только если кто-то ступит на белорусскую землю. Лукашенко призвал делегатов Всебелорусского народного собрания быть "как волкодавы", не позволяя никому нарушить единство белорусского народа, передает БелТА.

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