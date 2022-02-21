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Лукашенко ожидает попыток "взорвать" Белоруссию изнутри

15:05
  • понедельник
  • 21 февраля 2022

Белорусский лидер призвал силовиков быть начеку

Президент Белоруссии призвал сотрудников силовых структур быть начеку. Александр Лукашенко не исключает, что ситуацию в республике попытаются взорвать изнутри. Планы по дестабилизации страны вынашивает оппозиция, находящаяся за рубежом.

"Вы видите, что творится вокруг нас. И чтобы нас взорвать, будут делать изнутри. Как будут делать - ни я, ни генеральный прокурор, ни вы этого в полном объеме не знаем и знать не можем. Но мы должны быть к этому готовы", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Александр Лукашенко ранее заявлял, что находящаяся за рубежом оппозиция приготовила новый план дестабилизации страны. Его приурочили к референдуму по Конституции, который вскоре пройдет в стране. Информацию подтвердил и госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, отметив, что оппозиция намерена взять реванш за подавление своих выступлений в 2020 году.

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