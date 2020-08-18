Собянин рассказал о развитии медицинского кластера в "Сколково"

Мэр осмотрел ход строительства нового корпуса клиники "Хадасса"

В "Сколкове" строят терапевтический корпус на территории Международного медицинского кластера. Там планируют открыть отделение хирургии, онкологии, лучевой терапии и радионуклидной диагностики. Ход строительства проверил мэр Москвы Сергей Собянин. Глава города также пообщался с врачами диагностического центра, который открылся несколько лет назад.

Уже на входе становится понятно, что это совершенно другой мир. Тут консультируют роботы, а врачи лечат на расстоянии, даже не дотрагиваясь до пациента. На этой территории возможно многое. Именно под этот проект 5 лет назад в Госдуме приняли закон, разрешающий в кластере вместе с российскими клиниками открывать и иностранные. Кроме этого, здесь можно применять нелицензированные в России методики. Что стало чудом для многих пациентов. Заместитель главного врача по лечебной работе госпиталя Родион Сигал показывает Сергею Собянину оборудование, разработанное в Израиле, но не зарегистрированное у нас.

"У пациента дома находится прибор, вместе со специальными насадками. Мы можем смотреть горло пациента. Можем слушать легкие, шумы сердца, показывая, куда необходимо наложить этот прибор", - объясняет он.

Не только осмотр и консультация. Вот-вот откроется второй, терапевтический корпус. И если первый - своего рода поликлиника, то строящийся называют стационаром. Более 100 коек, из них 64 - круглосуточные и 40 - дневного пребывания. Это даже не палаты, а "умные комнаты", где почти всем можно управлять с помощью пульта.

— Можно отрыть шторы, управлять светом. Свет закладывается с циркадным освещением, с учетом биоритмов. Старались, чтобы палата напоминала гостиничный номер, а не палату медицинского учреждения. Поэтому консоль жизнеобеспечения спрятана за панелью.

Как в современном санатории. Продумана и логистика. На этой одной большой территории в будущем соберутся сразу несколько лучших клиник мира. Первым стал Израиль, но уже скоро здесь появятся медики из Франции, Кореи, Испании, Италии, Германии. И это не только качественная медицинская помощь, это еще и опыт, который получат наши специалисты.

Проверкой на прочность стал коронавирус. В это непростое время этот зарождающийся медицинский кластер оказался не просто полезным.

"За время от начала такого серьезного уровня заболевания в Москве было проведено десятки различных семинаров, в которых приняли участие тысячи врачей. По сути дела, здесь был создан международный центр по обмену опытом между российскими врачами и лучшими специалистами международного уровня", - заявил Сергей Собянин.

Опыт, наука и помощь. И ее будут оказывать на высшем уровне. Причем, в разных областях: от онкологии до спортивной реабилитации. И это только начало.

Елена Макарова, Александр Шкарбанов, Станислав Ильин и Владимир Хуртин. "ТВ Центр".

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