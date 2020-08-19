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Собянин осмотрел новую школу в районе Северный

14:41
  • среда
  • 19 августа 2020

Здание построено по индивидуальному проекту

В московском районе Северный возвели новую школу. Её в среду осмотрел Сергей Собянин.

Здание общей площадью почти 16 с половиной тысяч квадратных метров построено по индивидуальному проекту. Там создана комфортная и безопасная среда. Есть актовый и два спортивных зала с раздевалками и душевыми. Также откроют класс хореографии, кабинеты 3D моделирования и робототехники, и даже фото-киностудию, сообщает "ТВ Центр".

Для групп продлённого дня готовят игровые комнаты. Кроме того, предусмотрено предпрофильное образование. Обучаться в новой школе смогут до 900 человек. Здание построено в рамках комплексного развития района.

Школа самая большая в поселке Северном и самая современная, оснащенная всем необходимым: два спортивных зала, актовый зал, библиотека. Надеюсь, что все будет нормально", - сказал Собянин.

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