Собянин осмотрел новую школу на 900 мест в столичном районе Северный

Здание построили всего за два года по индивидуальному проекту

Несмотря на ситуацию с пандемией, в этом году будет построено 40 новых школ и детских садов. Об этом сегодня заявил мэр Москвы, осматривая новое учебное заведение в районе Северный. Здание построили всего за два года по индивидуальному проекту. Помимо стандартных классов, в школе сделали актовый и два спортивных зала, с раздевалками и душевыми.

Этому клёну сахаристому уже 250 лет. Редкость для российских широт. Граф Гендриков привез в XVIII веке из заграничной поездки три саженца и посадил вместе. Со временем стволы срослись, и клен превратился в могучего великана с диаметром более полутора метров. Усадьба Архангельское-Тюриково вообще знаменита разнообразием лиственных деревьев. Именно этот факт и привлек сюда съемочную группу фильма "Семнадцать мгновений весны" - здесь сняли несколько эпизодов. После выхода картины парк даже стали называть "Баварским лесом". В этом году территорию вокруг благоустроили, отдыхающих стало заметно больше.

- Негде было даже с детьми гулять. А сейчас это просто красота, неописуемая красота. Большое спасибо, кто вложил в это труд. - Вот за последний год место, конечно, очень преобразилось, пруд почистили. Очень хорошо здесь погулять, дистанционно тоже поработать. - Круто здесь стало. С ребенком можно погулять.

Район "Северный" активно благоустраивается. По программе реновации москвичей переселяют из старых некомфортных домов в современные. Для новоселов уже готовы 5 детских садов и 3 школы, в том числе самая большая в районе. Новый корпус школы №2044 рассчитан на 900 учеников. Здание общей площадью почти 16,5 тысячи квадратных метров построено по индивидуальному проекту.

"Готовимся к 1 сентября, дети? Вот строители обещают закончить. Они видите, немножко запоздали, связано с пандемией, со всеми ограничениями, но вот обещают закончить, чтобы вы 1 сентября уже в эту школу пошли. Она уже в принципе вся готова. Идет оформление документации, пуско-наладочные работы. Школа шикарная, самая большая в поселке Северном, самая современная, самая оснащённая всем необходимым: спортивные залы, актовый зал, два спортивных зала, шикарная библиотека, шикарное оборудование. Так что, надеюсь, всё будет нормально", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Будущим ученикам удалось сегодня заглянуть внутрь. И даже поиграть с Сергеем Собяниным в настольный теннис.

В школе сделали большой актовый зал, который планируют использовать по программе "Московское кино в школе".

"Будут приходить не только наши дети, школьники. Но и детские сады наши, из дошкольных групп ребята, и жители нашего района. Мы также будет приглашать сюда из "Московского долголетия" наших пенсионеров". – рассказала директор школы Елена Максимова.

В этом году в районе "Северный" завершилось строительство Центра современного пятиборья - первого в стране объекта, где подготовка по всем видам дисциплин этого вида спорта проходит под одной крышей. Еще один новый объект - технопарк МФТИ "Физтехпарк". А это значит - новые рабочие места.

"На нашей площадке мы собрали основных якорных резидентов, основные IT-компании, которые производят продукты, программное обеспечение в области нейротехнологий, робототехники и в других отраслях IT-направления", - сообщил директор Физтехпарка Иван Филяев.

Район "Северный" хоть и за МКАД, но до центра города теперь легко добраться. Линия наземного метро МЦД-1 сделала дорогу проще и дешевле. Станцию "Новодачную" уже полностью реконструировали. В этом году закончатся работы и на "Долгопрудной". А еще через два с половиной года сюда обещают дотянуть и подземную ветку метро.

Екатерина Гоголева, Иван Колесников, Виктор Мальцев, Дмитрий Панов, Роман Логунов, "ТВ Центр".

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