Собянин рассказал о реставрации городских объектов культурного наследия

С 2011 года в столице отреставрировано около 1,5 тыс. зданий

Почти два десятка исторических зданий были отреставрированы в Москве за несколько лет по программе "рубль за квадратный метр". Одно из них - городская усадьба Матвеевых в Басманном районе. Работы там завершились совсем недавно, а уже до конца года в здании, которое длительное время находилось в аварийном состоянии, планируется открыть мини-отель. Итоги реставрации в четверг оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

В Волховском переулке - остановка экскурсионной группы. Гид показывает воссозданный образец купеческого дома. Здание выглядит нарядно. Согласно архивному плану 1838-го года, этот участок принадлежал купцу Степану Матвеевичу Матвееву. В течение следующих 100 лет менялись владельцы и внешний облик усадебного дома. Так, по сторонам исчезли деревянные пристройки. И наоборот, был надстроен деревянный мезонин. А с фасадной стороны появилась ажурная лепнина.

О состоянии здания в 2017-м году можно судить по фотографиям. Несколько десятилетий усадьба была в полнейшем упадке: проваленная крыша, внутри битая каменная кладка. После аукциона по льготной городской программе "рубль за квадратный метр" на объект зашли реставраторы. За два с половиной года восстановлена историческая планировка этажа и мезонина. Приведены в порядок светильники, дубовый паркет печи и лестницы – причем, к материалам были крайне строгие требования.

Настоящая жемчужина - подвал, где восстановлена кладка века и вовсе 18-го. Она показывает, на какой высоте тогда находились окна. "В Москве отреставрировано около полутора тысяч зданий, - это целая "реставрационная революция", которая произошла за последние годы в Москве", - сказал Собянин.

В доме купца Матвеева разместится мини-отель на 14 номеров. Залы пока пустые - мебель сюда завезут осенью. При этом не будут затронуты парадная анфилада и исторический облик интерьеров.

В рамках программы "рубль за квадратный метр" в аренду передано 26 аварийных памятников архитектуры. Комплексная реставрация завершена уже в 19 зданиях.

Егор Киселёв, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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