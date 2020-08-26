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В России назвали интересы США по ситуации в Белоруссии

09:26
  • среда
  • 26 августа 2020

Эксперт считает, что Вашингтон не заинтересован в "украинском сценарии"

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили ситуацию в Белоруссии, а также итоги переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и замгоссекретаря США Стивена Бигана. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил директор Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук Фёдор Войтоловский.

"В Россию приехал Стивен Биган, замгоссекретаря США. Он имеет репутацию опытного переговорщика, который не привык к дипломатии ультиматумов. Показать, что в США заинтересованы в участии, в политическом влиянии на ситуацию в Белоруссии, но не заинтересованы в кризисе, как на Украине, и не заинтересованы в свержении власти", - сказал эксперт.

Первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган накануне прибыл в Россию для встречи с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Стороны обсудили ситуацию в Белоруссии, а также состояние российско-американских отношений. До этого Биган приезжал в Литву для встречи с лидером белорусской оппозиции Светланой Тихановской.

Полный комментарий Войтоловского смотрите в видео.

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