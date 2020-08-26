В Белоруссии усилились митинги в поддержку Лукашенко

На улицы вышли около 17 тысяч человек, сообщили в МВД республики

Около 17 тысяч человек за сутки приняли участие в акциях в поддержку властей Белоруссии. Почти в четыре раза больше, чем на митингах против результатов президентских выборов. Об этом сообщили в МВД республики. Несмотря на все старания организаторов протестов, их влияние слабеет. Обстановка постепенно нормализуется.

Около проходной крупнейшего производителя бытовой техники, завода "Атлант", стоит одинокий пикетчик. Остальные рабочие спешат в цеха. Как ни пыталась оппозиция, организовать на предприятии всеобщую забастовку не вышло.

Заявляя о том, что страна охвачена едва ли не общенациональной стачкой, оппозиция явно сгущает краски. Большая часть предприятий продолжает работать. И тех, кто хочет стабильности, как минимум в три раза больше, чем протестующих.

Во время митингов оппозиции, сообщили в МВД, задержаны более 50 человек. Милиция действует корректно. Даже провокаторам, распространявшим в мессенджерах фейки о жестокости силовиков, на этот раз придраться не к чему. На допросах выясняется, что далеко не все, кого доставили в райотделы, присоединились к протестам из идейных соображений.

- Сколько денег обещали? - Сто белорусских рублей. - С какой целью на митинги ходили? - Я хотел похмелиться.

Ближайшие соседи Белоруссии и не скрывают, что напрямую финансируют протесты. 700 тысяч евро выделила Польша. Еще полмиллиона - Чехия.

"Это попытка цветной революции, с целью реализации программы максимум - свержения власти Лукашенко, а программа минимум - ослабить Беларусь. И таким образом получить определенные преференции для себя", - считает Спиридон Килинкаров, народный депутат Верховной рады Украины 7-го созыва.

Проще говоря, отмечают эксперты, заявления европейских политиков о том, что они готовы помочь оппозиции построить демократическое государство - не более чем ширма. В реальности причины внешнего вмешательства находятся в экономической плоскости.

"Беларусь тоже может оказаться одним из лидеров экономической деградации. Все мечтают, как бы заменить Беларусь на рынках своих государств своими товарами. Запад может только управлять, Запад может использовать эту ситуацию, но Запад не будет дружить с Белоруссией", - уверен политолог Руслан Бортник.

Подробности смотрите в репортаже Тимура Абдуллаева.

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