Путин впервые прокомментировал события в Белоруссии

Глава государства заявил об обязательствах России перед Белоруссией
Россия несет определенные обязательства перед Белоруссией в сфере безопасности. Об этом заявил Владимир Путин.
"Россия имеет обязательства перед Белоруссией в сфере безопасности, и Лукашенко поставил этот вопрос", - сказал российский лидер.
Президент отметил, что Россия окажет помощь Белоруссии только в случае необходимости. "Александр Григорьевич (Лукашенко - ред.) попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля", - сказал Путин.
Российский лидер подчеркнул, что позиция страны в отношении происходящего в Белоруссии гораздо более нейтральная, чем у других стран, в том числе и западных государств. Об этом он заявил в четверг в интервью Сергею Брилеву.
"На мой взгляд, мы ведем себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Белоруссии, чем многие другие страны, европейские и американцы", - сказал президент.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"