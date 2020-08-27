Путин впервые прокомментировал события в Белоруссии

Глава государства заявил об обязательствах России перед Белоруссией

Россия несет определенные обязательства перед Белоруссией в сфере безопасности. Об этом заявил Владимир Путин.

"Россия имеет обязательства перед Белоруссией в сфере безопасности, и Лукашенко поставил этот вопрос", - сказал российский лидер.

Президент отметил, что Россия окажет помощь Белоруссии только в случае необходимости. "Александр Григорьевич (Лукашенко - ред.) попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля", - сказал Путин.

Российский лидер подчеркнул, что позиция страны в отношении происходящего в Белоруссии гораздо более нейтральная, чем у других стран, в том числе и западных государств. Об этом он заявил в четверг в интервью Сергею Брилеву.

"На мой взгляд, мы ведем себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Белоруссии, чем многие другие страны, европейские и американцы", - сказал президент.

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