Эксперт: Запад видит Белоруссию как инструмент

Директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС назвал три проекта, которые находятся под угрозой

Страны Балтии синхронно ввели санкции в отношении 30 белорусских официальных лиц, согласованные списки опубликовали в один день в Риге, Вильнюсе и Таллине. Так, для Александра Лукашенко установлен запрет на въезд до 2025 года. Прибалтийские политики объясняют свой демарш борьбой с нарушениями прав человека. Но в самой Белоруссии многие граждане видят происходящее совсем под другим углом.

Белорусский протест, судя по всему, окончательно перешел в формат митингов выходного дня. Собрать достаточное количество людей в будни у оппозиции не получается. А те акции, что проводят малые группы активистов, перекрывая, например, дороги, даже у населения Минска уже вызывают раздражение.

- Ты моего ребёнка будешь кормить? - А моего кто будет кормить? Меня уволили! - Молодец. Так это твои проблемы, а не мои.

Та часть белорусов, которую обычно называют "молчаливым большинством", как раз голосовавшим за Лукашенко, все громче начинает заявлять о себе. Убедить их в том, что после ухода президента жить в республике будет лучше, не получается. В лозунг "Запад нам поможет" они давно не верят. Да, и пример Украины перед глазами. Ей ведь фактически обещали то же самое, что сейчас обещают и Белоруссии.

"Очень многие страны высказывают свою готовность оказать финансовую поддержку для восстановления и развития экономики Беларуси, содействовать приходу инвестиций и новых технологий, как только в стране произойдут свободные выборы", - заявила Светлана Тихановская.

Однако ЦИК республики уже заявил - выборы состоялись. И в случае, если оппозиция хочет провести новые, для этого нужен законный повод, которым может стать, например, обновление Конституции. Сделать это Лукашенко, кстати, предложил сам. И данная работа уже началась.

"Надо сделать так, чтобы система работала не завязанная на личности, в том числе и Лукашенко, поэтому в новой Конституции, я думаю, мы это достойно отразим исходя из нашего с вами опыта работы, систему устройства наших судов, но ответственно вносите предложение, распишитесь", - заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Принимать эти обновления белорусы будут на референдуме. Но на разработку поправок в Конституцию и подготовку плебисцита необходимо время. А ждать оппозиция и её кураторы на Западе, разумеется, не хотят. Отсюда и финансовая подпитка протестов. И санкции против белорусских властей, о введении которых сегодня заявил президент Литвы.

"Пока мы говорим об ограничениях в передвижении должностных лиц. Господин Лукашенко - в этом списке", - сказал президент Литвы Гитанас Науседа.

Не исключено, что к этим санкциям присоединится и Польша - главный модератор белорусских протестов. И главный европейский друг США, которые тоже активно включились в процесс. Потому как он сулит Вашингтону серьезные геополитические дивиденды.

"Белоруссия - это инструмент. Инструмент, которым можно разрушить три глобальных проекта. Начнём с дальнего зарубежья, это конечно экономический пояс шелкового пути. Это узкое горлышко для транспортировки китайских товаров в Европу и обратно. Это евразийская интеграция. И, конечно же, договор о коллективной безопасности", - заявил Дмитрий Беляков, директор Центра изучения перспектив интеграции ЕАЭС.

В рамках этого документа президенты России и Белоруссии уже договорились о том, что Москва окажет Минску помощь. Для этого уже сформирован резерв МВД. Однако задействовать его будут только при самой острой необходимости, о чем сегодня ещё раз напомнил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Ещё раз хочу подчеркнуть, что в настоящее время речь об использовании этого резерва не идёт. Президент также всячески подчеркивал, что речь идёт о крайней ситуации. Ситуации, когда экстремистские элементы перейдут к прямой дестабилизации", - прокомментировал Песков.

И предпосылки к этому есть, говорят политологи. Отдельные ростки радикализации протестов можно было наблюдать и накануне, когда митингующие напали на автомобиль МВД. И неделю назад, когда активисты, угрожая оружием, захватили грузовик, чтобы перекрыть дорогу. Опасение вызывает и заявление министра обороны Белоруссии Леонида Касинского.

"Выполняя задачи по обеспечению безопасности в стране в ходе этих последних недель, проводя различные мероприятия в рамках обеспечения безопасности, наши военнослужащие находили массу различных тайников. С заготовленными прутами, заострёнными кольями. На крышах домов - мешки с камнями, покрышки, горючие жидкости. Кто-то потом говорит, что это всё было для мирных протестов, мирных демонстраций", - рассказал министр обороны Белоруссии Леонид Касинский.

Пока же белорусские власти держат ситуацию под контролем.

Александр Панюшкин, Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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