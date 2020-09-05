Собянин: около 1,3 тыс. вагонов поезда "Москва-2020" поступят в парк метро за три года

Парк столичного метро будет обновлен на 80% за три года

За три года столичное метро должно получить около 1300 вагонов "Москва-2020", что до 80% обновит парк подземки. Об этом в субботу сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Московское метро будет самым современным, самым молодым среди мировых городов. Это хороший подарок ко Дню города", - заявил градоначальник во время осмотра состава нового поколения "Москва-2020".

По его словам, городской транспорт стал символом перемен, которые происходят в столице. "Старые чадящие автобусы заменены на новые, современные машины, и уже второй год сотни электробусов начали заполнять улицы Москвы высокоэкологичным, высокотехнологичным мирового уровня транспортом", - сказал Собянин.

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