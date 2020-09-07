Собянин рассказал о проекте благоустройства дворов с участием жителей

Москвичи высказали свои пожелания

В Москве завершился пилотный проект по благоустройству дворов многоэтажек с привлечением к проектированию самих жителей. В эксперименте приняли участие дворы в районах Лосиноостровский, Марьино, Кузьминки, Бибирево и Рязанский.

Как сообщил Сергей Собянин на своей странице в социальной сети, москвичам предложили высказать свои пожелания, что они хотят видеть около дома, а архитекторы продумали, как это можно устроить.

Жители попросили сделать их дворы интересными для людей всех возрастов. Были созданы уголки для любителей спорта, отдельно для детей и подростков, места для настольных игр. Между детскими площадками появились навесы для отдыха взрослых. Так, обычные проходные дворы стали компактными и уютными.

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