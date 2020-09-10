Собянин оценил итоги модернизации НПС "Бирюлево-Борисовская"

Москва подготовилась к отопительному сезону точно в срок

Городскую систему ЖКХ удалость подготовить к осенне-зимнему сезону в рекордно короткие сроки, несмотря на пандемию. Всего за два месяца вместо обычных четырёх. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения насосно-перекачивающей станции "Бирюлево-Борисовская". Там недавно закончилась серьёзная модернизация оборудования.

Блеск новой стали буквально слепит глаза. Эти магистральные трубы как никогда готовы к отопительному сезону. За два года модернизации насосно-перекачивающая станция "Бирюлево-Борисовская" обновилась полностью. Ее задача - забрать от потребителей уже использованное тепло - в прямом смысле слова откачать. От ее эффективности зависит уровень тепла батарей и воды в кране. Теперь жители столичных районов Зябликова и Орехово-Борисова Северного и Южного могут не переживать - внештатных ситуаций быть не должно.

"Насосы новые, трансформаторы новые, соответственно у них потеря меньше. И оборудование, которое применялось и устанавливалось 40 лет назад, имеет характеристики с точки зрения экономичности и надежности - не те, которые соответствуют современным требованиям. То есть это оборудование надежное, экономичное", - заявил руководитель службы насосно-перекачивающих станций филиала №16 ПАО "МОЭК" Андрей Востросаблин.

Модернизированную станцию сегодня осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. Он рассказал об особенностях подготовки к зиме в этом году. Пандемия внесла свои коррективы и в эту сферу жизни города.

"Осень наступает, и, как вы видите, достаточно быстро. К сожалению, прогнозы о теплом осеннем периоде не сбываются. На улице уже достаточно прохладно. Это напоминает о том, что скоро зима, и нужно быть готовыми к осенне-зимнему отопительному сезону. В этом году из-за пандемии сроки начала работ серьезно были сдвинуты. На сектор жилищно-коммунального хозяйства, на жилые дома - на их ремонт и подготовку - мы вышли аж в июле месяце. Таким образом, график сдвинулся на два месяца. И это потребовало создания дополнительных бригад, круглосуточную работу работников ЖКХ, чтобы подготовиться к осенне-зимнему периоду. Сегодня готовность полная для прохождения этого сложного периода", - сказал Собянин.

"В рамках подготовки к зиме компанией МОЭК на данной насосной станции была выполнена реконструкция с полной заменой тепло-технического оборудования, электротехнического. Работа выполнялась в два этапа. Первый этап - прошлый год: замена тепломеханического оборудования. В этом году выполнена полная замена электротехнического оборудования и комплекса АСУ ТП, что позволяет управлять этой насосной дистанционно, то есть без присутствия персонала на объекте. В целом по компании МОЭК все работы по подготовке к зиме завершены в срок. Компания к прохождению отопительного периода готова", - заявил управляющий директор ПАО "МОЭК" Денис Башук.

Станция оборудована комплексом технологических защит – клапанов - от резкого повышения давления. И специальными датчиками, которые следят за работой всех систем - это так называемая концепция "умный город". С ее помощью можно контролировать системы теплоснабжения из мобильного штабного пункта. Он фактически дублирует то оборудование, которое стоит на центральном диспетчерском пункте.

"Здесь мы видим на экране состояние оборудования в районе метро "Братиславская". Здесь мы можем наблюдать состояние задвижек - открыто-закрыто. Состояние контролировать - тепловые параметры на тепловых пунктах", - сказал начальник управления по связям с общественностью и СМИ ПАО "МОЭК" Дмитрий Филатов.

Раньше энергетические службы города узнавали об авариях чаще всего по звонкам на горячую линию от москвичей. Теперь начинают реагировать и исправлять неполадки гораздо оперативнее.

Екатерина Гоголева, Наталья Тарасова, Дмитрий Шаракин, Михаил Федоров, "ТВ Центр".

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