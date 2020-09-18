Лукашенко закрывает границу с Польшей и Литвой

И просит народы этих стран "остановить своих безумных политиков"

Белоруссия закрывает границу с Литвой и Польшей и усиливает её охрану с Украиной. В четверг об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. Это реакция президента на принятие Европарламентом резолюции по Белоруссии. В ней европейские депутаты отказываются признавать Лукашенко легитимным главой государства, объявляют оппозицию "временным представителем белорусского народа" и требуют введения санкций против официального Минска.

Европарламент отказывается признавать Лукашенко легитимным президентом. Именно об этом говорится в принятой депутатами резолюции. То есть Европа отвергает результаты прошедших в Белоруссии президентских выборов. Более того, юридический комитет Парламентской ассамблеи призывает создать "международный орган по расследованию" нарушений прав человека в Белоруссии. Российский МИД не смог остаться в стороне.

"Считаем неприемлемым призыв создать некий "международный орган по расследованию" нарушений прав человека в Белоруссии. Тем более ни Ассамблея, ни Совет Европы в целом не обладают такими полномочиями. Комиссия явно вышла за рамки своего мандата", - заявили в ведомстве.

Проще говоря, Европа опять сует нос не в свои дела. И здесь стоит учитывать склонность европейских политиков к двойным стандартам. Это когда та же Польша считает, что имеет полное право вмешиваться в дела белорусов, а, например, близкому партнеру - России - это, по мнению европейских парламентариев, запрещено.

"Европарламент осуждает гибридное вмешательство России в Белоруссии и призывает Российскую Федерацию уважать международное право и суверенитет Белоруссии; предупреждает, что Александр Лукашенко не имеет политического или морального права вступать в какие-либо дальнейшие договорные отношения от имени Белоруссии, которые могут угрожать суверенитету и территориальной целостности Белоруссии, в том числе с российскими властями", - говорится в заявлении Европарламента.

"Подконтрольные Варшаве каналы активно распространяют так называемый план Б. Предусматривающий формирование параллельных, якобы народных министерств, саботаж экономики и социальной сферы. Дошло до абсурда: пытаясь втянуть страну в затяжной политический и экономический кризис, координаторы протеста раздают инструкции по экономическому сопротивлению, как они его называют", - рассказал Александр Лукашенко.

Остановить работу предприятий и заводов, обвалить белорусский рубль. Все это где-то уже было. Ударить собираются и по имиджу. В принятой резолюции, которая никакой законодательной силы не имеет и носит лишь рекомендательный характер, содержится призыв и к Международной федерации хоккея отменить проведение чемпионата мира в Белоруссии в следующем году. Видимо, в Европарламенте вспомнили про любовь Александра Лукашенко к этому виду спорта. Или надеются, что страна просто не потянет. Ведь еще вчера планировали заморозить финансирование по всем каналам кроме тех, что поддерживают оппозицию. А сегодня Польша вдруг решила оказать поддержку. Предлагает создать так называемый стабилизационный фонд. И сумма там должна быть почти такой же, какую готова занять Россия, не менее 1 миллиарда евро. Но взамен, как всегда, ряд требований, которые были бы предложены Белоруссии после проведенных должным образом повторных выборов. Впрочем, сейчас и против самого Лукашенко и всех его приближенных собираются применить санкции. Список с фамилиями готовит кандидат в президенты, проигравший выборы, Светлана Тихановская. Она заявила, что оппозиция собирается передать его, в том числе, и властям США.

"Это за то, что белорусский народ сейчас сражается. Сотни тысяч белорусов мирно протестуют, несмотря на жесткие репрессии", - заявила она.

О каких сотнях и тысячах идет речь не совсем понятно.

Елена Макарова, Тимур Абдуллаев и Филипп Швырев. "ТВ Центр".

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