Журналисты упоминают поддержку со стороны США "украинских подразделений" в Крыму

Российское посольство в Вашингтоне требует разъяснений от Белого дома в связи с публикацией скандального репортажа. Телеканал NBC сообщил своим зрителям, что Москва якобы платила афганским талибам за убийства американских военных.

Доказательств журналисты не приводят, ссылаясь на анонимные источники. Данное утверждение появляется в американских СМИ не впервые. Однако в новом материале указывается, что Россия таким образом якобы мстит Соединённым Штатам за поддержку так называемых "украинских подразделений" в Крыму. Иными словами, один из ведущих американских телеканалов признаёт, что Вашингтон помогает Киеву вести террористическую деятельность на территории России.

"Чиновники США говорят о поддержке своей страной террористической деятельности в третьих странах. В данном случае говорят конкретно о России. Если это правда (а не географическая близорукость канала), то мы требуем от американской стороны уточнить, прямо или косвенно Вашингтон способствовал СБУ в организации терактов против народа Крыма", - указали в дипмиссии.

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