Запад предложил белорусской оппозиции помощь по украинскому сценарию

В Брюсселе тем временем работают над санкциями против руководства республики

В Брюсселе министры стран Евросоюза в очередной раз попытаются составить список индивидуальных санкций в отношении белорусских чиновников. К дискуссиям присоединится Светлана Тихановская. Перед поездкой в Бельгию экс-кандидат в президенты вновь призвала другие государства не вмешиваться во внутренние дела республики. В свою очередь, лидеры Польши, Литвы и Румынии опубликовали совместное заявление, идущее вразрез с риторикой оппозиции.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская приехала в гости в Брюссель. Составила компанию на завтраке верховному представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю. А ещё запланировано её выступление перед главами МИД ЕС.

"Главное сейчас для Белоруссии — что это конфликт внутренний, и мы просим страны не вмешиваться в наши внутренние дела. Потому что без вмешательства других стран этот вопрос решился бы гораздо быстрее. Но когда мы видим такого рода поддержку, это просто усиливает давление на белорусский народ", - заявила Светлана Тихановская.

Это ответ Тихановской на вопрос о поддержке Москвы официального Минска. При этом оппозиционный политик заявляет, что ведёт переговоры с Европой о кредитовании Белоруссии в случае, если им удастся сместить Александра Лукашенко. Ещё Тихановская хочет пересмотра всех договоров между Белоруссией и Россией. Хотя между этими странами экономические и социальные связи намного прочней, нежели с Европой. Напомним, ранее в Варшаве предложили лидерам Евросоюза разработать так называемый "план Маршалла", который будет включать создание фонда для Белоруссии на сумму не менее одного миллиарда евро. Сегодня с совместном заявлением выступили уже президенты трёх стран: Польши, Литвы и Румынии.

"Мы считаем, что, поддерживая народ Белоруссии, Европейский союз как крупная мировая экономическая сила должен предоставить пакет помощи для демократических экономических преобразований Белоруссии. Пакет должен включать, среди прочего, содействие торговле с ЕС и помощь в переговорах о вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО), безвизовый режим при наличии необходимых условий, содействие диверсификации энергетического сектора и энергетической безопасности Белоруссии, доступ к финансовым ресурсам для реструктуризации и запуска либеральной экономики Белоруссии", - говорится в заявлении.

Собственно, это тот же самый путь, на который в 2014 году после победы "Майдана" встала Украина. Очередные акции протеста прошли в белорусских городах в воскресенье. Есть задержанные. Оппозиционные телеграм-каналы продолжают публиковать в интернете личные данные сотрудников милиции и призывы, мягко говоря, разобраться с ними. По сути, милиционеров пытаются запугать, чтобы они боялись идти на службу. Вот, например, рассказали, как начальник отделения в городе Фаниполь якобы задержал всю семью. Мужа с женой и бедных двоих маленьких детей. Это как раз супруга на видео.

- Даже подходя к автобусу мне говорили, что вы не задержаны, что вы можете быть свободны. Я говорю: я хочу поехать с мужем. - То есть ваше желание было поехать с мужем? - Да. Моё желание было поехать и посмотреть, куда везут моего мужа.

Вместе с акциями протеста в Белоруссии проходят и аналогичные акции, но за мирную страну. При этом без прямого политического подтекста. В воскресенье завершился мотопробег, посвященный 75-летию Победы. Его организовали вместе байкеры из России и Белоруссии. Многие проехали более 13 тысяч километров от Краснодара до Бреста, чтобы посетить места боевой славы советской армии.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".

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