Собянин обратился к москвичам в связи с ростом случаев COVID-19

Мэр столицы рекомендовал пожилым людям оставаться дома

Лучше остаться дома - с такой просьбой к пожилым москвичам в пятницу обратился Сергей Собянин в личном блоге. По словам мэра, в последние дни число выявленных случаев коронавируса значительно увеличилось. Поэтому с понедельника, 28 сентября, в столице вступают в силу новые рекомендации.

-Почему вы без маски? - Не считаю нужным.

Однако смысл есть: коронавирус не отступил, поэтому маски и перчатки в транспорте всё так же необходимы. После спада заболеваемости в Москве многие расслабились и забыли о риске заразиться. Даже в традиционный утренний час пик в автобусах и метро лишь некоторые используют средства защиты.

- Масочку все время носите? - Да, для своей безопасности и безопасности других.

Но о безопасности заботятся не все. Кто-то опасается лишь штрафов и носит маску в кармане или на подбородке - "для галочки".

Результат - количество инфицированных растёт - это тенденция многих мегаполисов мира. О начале второй волны объявили уже десять стран Европы. Чтобы избежать этого в Москве, Сергей Собянин внёс изменения в июньский указ об этапах снятия ограничений. Так, с понедельника пожилым москвичам, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями, рекомендуется оставаться дома.

"Москвичам старше 65 лет и гражданам более молодого возраста, страдающим хроническими заболеваниями, не следует без особой необходимости выходить из дома или покидать загородный садовый участок. Просьба временно отказаться от контактов с родственниками и знакомыми, которые проживают отдельно. Прогулки и занятия физкультурой на воздухе не ограничиваются", - говорится в сообщении на личном сайте Сергея Собянина.

Что касается работающих пенсионеров и лиц с хроническими заболеваниями, им лучше всего перейти на дистанционный режим работы - и не только им. Мэр попросил руководителей предприятий и организаций перевести часть сотрудников на дом.

"Сегодня я убедительно прошу и рекомендую вам вновь перевести как можно больше сотрудников в дистанционный режим. Разумеется, без ущерба для основных рабочих процессов в вашей организации и интересов потребителей. Также прошу обеспечить строгое соблюдение мер санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах, включая дезинфекцию, использование средств индивидуальной защиты, социальную дистанцию, измерение температуры работников и тестирование на COVID-19", - сообщил мэр Москвы.

Меры своевременные. В столице за последние дни вновь выросло число заболевших.

"Мы перешли психологический рубеж - более одной тысячи вновь выявленных инфицированных коронавирусной инфекцией. Негативная тенденция прослеживается и в части госпитализации людей с коронавирусной инфекцией. Только за последнюю неделю количество госпитализируемых увеличилось примерно на 30%", - заявила заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Именно поэтому масочно-перчаточный режим действует во всех общественных местах. В торговых центрах носить средства защиты должны и покупатели, и сотрудники. Вот, например, в этом магазине на Авиамоторной не соблюдаются никакие меры безопасности: нет бактерицидных ламп, не проводится дезинфекция, отсутствует запас масок и перчаток.

- У нас все маски и перчатки в наличии имеются, у каждого сотрудника доступ к ним есть, если это ошибка продавца, он будет наказан вплоть до увольнения.

Однако сотрудники Роспотребнадзора на слово никому не верят. Нарушения фиксируют, дела передают в суд. Этот магазин накануне был закрыт, как и еще более 40 столичных предприятий торговли. Запрет на деятельность могут продлить на срок до трёх месяцев или заменить штрафом. В любом случае, все нарушения необходимо будет устранить.

"Рейды по магазинам Москвы продолжаются, выписываются на регулярной основе штрафы тем предприятиям, которые не соблюдают перчаточно-масочный режим, и за эти требования предусмотрены достаточно высокие штрафы, уже более 15 тысяч таких штрафов было выписано предприятиям торговли. И в качестве примера хотелось бы привести, например, предприятие - крупный магазин ЦУМ в Москве был оштрафован более чем на один миллион рублей", - заявил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

Самое опасное, что с наступлением осени коронавирус сопровождают сезонные простуды и грипп. А по мнению врачей, наложение двух серьёзных инфекций может привести к тяжёлым последствиям. Именно поэтому сейчас особенно важно беречь себя и окружающих. И только это позволит избежать новых ограничений.

Полина Кастрицкая, Егор Миронов, Роман Лагунов, Александр Козликин, Сергей Костиков, "ТВ Центр".

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