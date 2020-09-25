Организаторы митингов в Белоруссии готовят новые провокации

Оппозиция решила в очередной раз сменить стратегию

Сегодня Литва, Эстония и Латвия, как ожидается, представят совместный список антибелорусских санкций. В него включили около 100 человек. Все они, по версии балтийских стран, якобы подавляли протестные акции. Экономическими ограничениями Белоруссии также грозят США, Великобритания и Канада. Поступают сообщения о новых готовящихся провокациях - организаторы митингов решили в очередной раз сменить стратегию.

Два ножа, дубинка, маска. С этим арсеналом 19 летнего жителя Могилева во время несанкционированного митинга задержали милиционеры. Зачем ему такая боевая экипировка на якобы сугубо мирной акции юноша объяснить не смог.

- Что вам предложили? - Пятьдесят пять (белорусских) рублей просто за то, чтобы пройти с шествием, под сьемку.

Участие в протестах как способ заработать для многих так называемых оппозиционеров становится нормой. Не новость это и для белорусских силовиков. Вот только в последние дни градус уличной агрессии заметно вырос.

"Сначала кинули пластиковой бутылкой с водой в ОМОН. И ОМОН начал на это реагировать, потом они начали кричать: "Позор". И потом кто-то кинул стеклянной бутылкой", - сообщила очевидец.

Бутылки, брошенные из толпы. Нападения на милиционеров. Это только начало новой волны насилия, говорят эксперты. В закрытых сообществах и соцсетях идет подготовка к куда более серьезным провокациям. Особенно после инаугурации Александра Лукашенко. Запад, по мнению политологов, может пойти ва-банк. И привлечь к провокациям своих же представителей.

"Будут проходить какие-то массовые акции, в которых будут выходить люди на улицы, будут присутствовать и представители посольств, а для чего это может делаться, ну для того, чтобы каким-то образом показать, что вот сотрудника посольства тоже кто-то задел", - предположил эксперт комиссии Общественной палаты России Вадим Манукян.

Проще говоря, кураторам необходимо любой ценой поднять уличные протесты до уровня международного скандала. Страны Балтии собираются превратить эту пятницу в день гнева для белорусских властей. Сегодня Литва, Эстония и Латвия намерены устроить официальному Минску показательную санкционную порку. После долгих совещаний и консультаций соседи готовы представить свой "черный список".

"В него войдут 100 человек, которые ответственны за насилие в отношении людей в Белоруссии. Санкции будут расширены. Это не означает, что это окончательный список, мы пытаемся анализировать информацию", - заявили в МИД Латвии.

Анализирует и Украина. Но не текст санкционных документов, а европейский и антибелорусский тренд - и свое в нем участие. Тут главное не креатив, а скорость реакции на заявления коллег и кураторов Киева.

"Украина поддержит позицию наших партнеров, мы находимся на том же пути, что и все европейские страны", - сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский неслучайно бежит впереди паровоза. Ведь сегодня о введении санкций могут объявить большие друзья Украины: США, Канада, Британия.

"Мы применим все инструменты, чтобы привлечь Лукашенко и его режим к ответственности, мы призываем его участвовать в диалоге с оппозицией, с привлечением посредников, если необходимо", - сказал глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

Впрочем, Европа и США сами хорошо понимают, что их угрозы больше похожи на "опереточный" ультиматум. Ведь у Лукашенко нет финансовых активов за рубежом, и значит опасаться ему нечего. А главная цель внешнего давления лишь в том, чтобы принудить главу Белоруссии к переговорам с оппозицией. Но только теми ее персонами, которых на роль преемников власти назначил Запад. И тут уже все средства хороши. Даже если на улицах прольется кровь белорусов.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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