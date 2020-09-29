Россия и Белоруссия подводят итоги Форума регионов

Страны заключили контракты на 700 миллионов долларов

Свыше 70 коммерческих контрактов и соглашений о сотрудничестве на сотни миллионов долларов – таковы итоги Форума регионов России и Белоруссии. Документы касаются взаимодействия в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах.

Из-за ситуации с коронавирусом Форум регионов, который проходит ежегодно, в этот раз пришлось перевести в онлайн-формат, что, правда, не помешало России и Белоруссии заключить контракты на 700 миллионов долларов. Однако останавливаться на этом не стоит. Взаимный товарооборот необходимо наращивать. Тем более, что для этого есть хороший и прочный фундамент, подчеркнул президент России Владимир Путин, обратившись к участникам по видеосвязи.

"Мы сообща решаем вопросы оборонного строительства, противодействия острым современным вызовам и угрозам, в том числе в рамках Организации договора о коллективной безопасности. И сейчас с учётом той непростой ситуации, в которой оказалась Республика Беларусь, в том числе в условиях беспрецедентного внешнего давления после президентских выборов, хотел бы ещё раз повторить: отношения России и Белоруссии не подвержены ни времени, ни конъюнктуре, имеют под собой прочный фундамент, ведь наши государства объединяют прочные, уходящие корнями в века культурные и духовные связи, обширные родственные и семейные узы, общая совместная история", - заявил Путин.

Про историю и совместные победы сегодня говорил и Александр Лукашенко, заявляя, что отношения между Россией и Белоруссией необходимо и дальше развивать, исходя из союзнических принципов.

"История подтверждает, что только вместе, сообща, нам удается добиваться значимых результатов. Глубоко убежден, что белорусско-российские отношения и впредь будут развиваться последовательно и динамично", - сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Примерно в это же время, в Вильнюсе, к отелю, где остановился французский президент Эммануэль Макрон, находившийся с визитом в Литве, подъехал черный автомобиль представительского класса, откуда вышла Светлана Тихановская, называющая себя лидером белорусской оппозиции. Их встреча была анонсирована еще накануне. Она длилась несколько часов. По итогам Тихановская в плотном кольце охраны, которому позавидовал бы, наверное, и сам Макрон, бегло подвела итоги этой беседы.

"Это была замечательная встреча. Президент Макрон - прекрасный человек, хорошо информированный о ситуации в Белоруссии. Он обещал сделать все возможное, чтобы помочь нам организовать переговоры и найти выход из этого политического кризиса", - заявила Светлана Тихановская.

Прокомментировать эту встречу сегодня попросили и пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, на что он заявил следующее: "Президент Франции встретился с гражданкой Беларуси. В данный момент по-другому мы оценивать это не можем: это право и президента Франции, и этой гражданки Беларуси. Мы уважаем права: и его, и её. По всей видимости, президент Франции поддерживает эту гражданку Беларуси, мы это так воспринимаем".

Никакого легитимного статуса у Тихановской, действительно, нет. Она обычный гражданин Белоруссии. И то, что некоторые жители республики считают, что она якобы победила на выборах, вовсе не означает, что это так. Тем более, что и страны Евросоюза победителем Тихановскую изначально не признали. А теперь вот стали активно повышать её статус. Правда, в случае с Макроном все можно объяснить банальной обидой на слова Лукашенко в адрес французского президента, который теперь даже активнее поляков требует антибелорусских санкций.

"Европа действует, оказывает давление, мы будем принимать санкции в ближайшие дни или недели. Таким образом, мы повлияем на режим, которому приходит конец", - цитирует BNS слова Макрона.

Почему Макрон так решил, не очень понятно. Белорусские власти чувствуют себя уверенно, взяв ситуацию под контроль. Чего не скажешь об оппозиции, лидеры которой находятся за границей. Тихановская - в Литве. Латушко - в Польше. Алексиевич на днях улетела в Германию, вероятно тоже осознав, что идея проведения в Белоруссии "цветной революции" потерпела фиаско. Поднять рабочих заводов так и не удалось. А большинство тех роликов, на которых якобы запечатлены забастовки, на деле оказались спектаклем.

Как все было на самом деле, становится понятно благодаря кадрам с камер видеонаблюдения. Вот подъезжает небольшая группа людей. Фотографируется на фоне завода и быстро сворачивается. Видео опубликовано в Сети.

На спад идут и протесты, от которых жители того же Минска уже устали.

- У каждого своё мнение. И каждый останется при своём. Я за то, чтобы можно было выйти и погулять спокойно, а не идти через весь город и слушать вот этих всех. - Надоели они уже, честное слово. Надоели. Мы их гоним из дворов своих.

Иногда даже доходит до конфликтов, сообщают белорусские СМИ. В целом, обстановка спокойная. Милиция протестующим не мешает, задерживая лишь тех, кто действительно нарушает закон.

Александр Панюшкин, Елена Макарова, "ТВ Центр".

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