Собянин: Горячая линия для москвичей 65+ вновь заработала в полном объеме

Мэр столицы посетил колл-центр Комплекса социального развития столицы

В четверг, в День старшего поколения, мэр Москвы Сергей Собянин посетил колл-центр Комплекса социального развития столицы. По телефону здесь помогут оформить больничный, окажут социальную поддержку и даже психологическую помощь. Также по видеосвязи мэр пообщался с активными участниками "Московского долголетия". Это люди старшего поколения, которым с ростом заболеваемости коронавирусом - лучше оставаться дома. Мэр пригласил их присоединиться к онлайн занятиям кружков "Московского долголетия".

- Горячая линия комплекса социального развития города Москвы. Специалист Светлана. Чем я могу вам помочь? Уточните, пожалуйста, услугу, которая вам необходима. Покупка и доставка продуктов питания.

Пара вопросов, среди которых имя, дата рождения и адрес позвонившего, - и заявка на получение социальной помощи сформирована. Все данные оператор во время разговора по телефону сразу же заносит в компьютер, благодаря такой оперативности существенно экономится время. Свою работу колл-центр начал пять дней назад, когда Сергей Собянин порекомендовал пожилым москвичам и тем, кто страдает хроническими заболеваниями, по возможности оставаться дома. Горожане мэра послушали - услуга пользуется популярностью.

"Сейчас на данный момент поступило на горячую линию около 17 тысяч звонков от пожилых граждан и операторы оформили сейчас где-то 10 тысяч заявок. 90% заявок - это заявки на доставку дров. Второе место занимает доставка продуктов питания и льготных лекарств. На линию, к примеру, обращалась недавно пара пенсионеров, которые заказали коробочку конфет и шепотом бабушка сказала: "А можно бутылочку шампанского? У нас сегодня годовщина свадьбы - 42 года". И, естественно, соцработник выполнил эту просьбу", - рассказала руководитель единой справочной службы департамента труда и соцзащиты населения города Москвы Екатерина Кузнецова.

От принятия заявки до доставки необходимых вещей проходит очень мало времени. Получить продукты питания или, к примеру, лекарства москвичи категории 65+ могут не выходя из дома - всё принесут соцработники. За безопасность тоже можно не волноваться - по протоколу сотрудники работают в масках и перчатках. Продукты обрабатываются антисептиками. Не ограничивается служба соцпомощи и пределами МКАД. Ольга Попова на самоизоляции с марта. Всё это время пенсионерка проживает вместе со своей мамой, ветераном ВОВ, на даче. После новых данных о коронавирусе приняли решение за городом переждать и осень.

"Я позвонила в колл-центр, они меня записали и привезли дрова. Так что спасибо большое за помощь. Теперь можно жить тепло", - говорит Ольга Попова.

Об удобстве такой дистанционной помощи москвичи смогли рассказать мэру столицы. Связь с Сергеем Собяниным виртуальная.

"Я увидела в интернете, что можно приобрести дрова по более низкой цене. А так как сейчас у нас приближаются холода, - и опять нам как бы сделали ограничения небольшие, - мы вот решили остаться на даче подольше, подышать свежим воздухом. И вот нам привезли дрова! Дрова отличные!" – сказала Попова.

"Это очень важно, чтобы вы не болели! К сожалению, у нас уже треть от заболевших - это пенсионеры. Люди пенсионного возраста. И, к большому сожалению, они переносят болезнь гораздо тяжелее, чем молодые люди. Поэтому в этот период нужно как можно тщательнее беречь себя! Как можно тщательнее! Я вас очень прошу! Наши люди старшего поколения продолжают активно передвигаться по городу, активно гулять, активно ездить на работу, в метро. Это было бы всё замечательно, но когда ты видишь людей, которые тяжело болеют, радости уже от этого нет. Поэтому я очень вас прошу беречь себя!" – обратился к москвичам Собянин.

С пенсионерами мэр обсудил и новый формат программы "Московское долголетие". Сейчас многие офлайн-проекты временно на паузе. Впрочем, некоторые сервисы активно перешли в онлайн-сферу. В виртуальном пространстве можно посещать вебинары при помощи видеосвязи, - и как будто не расставался с любимыми педагогами и друзьями. В общей сложности онлайн-занятия будут проводиться по 30 различным направлениям.

"Я пожилыми вас не считаю. Вы люди старшего поколения. Очень активные, жизнерадостные, оптимистичные. Мы волнуемся за вас, чтобы вы пережили пандемию, чтобы сохранили своё здоровье, жизнь. Берегите себя и обращайтесь к вашим близким, родным, чтобы вам оказывали поддержку в этот период времени", - сообщил Собянин.

Ещё одной точкой притяжении для пенсионеров в условиях пандемии остаются клубные пространства "Мой социальный центр". Уже до конца этого года в столице откроют свои двери ещё 9 таких центров.

Александра Сергомасова, Андрей Булычев, Андрей Пашутин, Дмитрий Шаракин, Александр Званцев. "ТВ Центр".

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