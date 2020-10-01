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Макрон придумал, как организовать диалог белорусских властей с оппозицией

22:41
  • четверг
  • 01 октября 2020

Президент Франции собирается побудить Минск к согласию на посредничество ОБСЕ

Франция намерена побудить власти Белоруссии к согласию на посредничество ОБСЕ в диалоге с оппозицией. Об этом сообщил президент Эммануэль Макрон в рамках двухдневного саммита ЕС, который стартовал в Брюсселе.

Европейские лидеры будут обсуждать и возможные санкции против официального Минска. Российский постпред при ЕС Владимир Чижов отметил, что на словах выступая против любого внешнего вмешательства в дела Минска, ЕС по факту именно этим и занимается, передает "ТВ Центр". Однако, по мнению Чижова, в серьёзной дестабилизации Белоруссии Европа не заинтересована.

Санкции против Минска пока вообще под вопросом, потому что против выступил Кипр. Взамен на своё согласие он требует от других стран ЕС ограничительных мер в отношении Турции из-за конфликта по территориальным водам в Восточном Средиземноморье. Позицию Кипра поддержала и Греция. Отношения ЕС с Турцией лидеры Евросоюза обсудят отдельно, как и проблему Нагорного Карабаха.

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