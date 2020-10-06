Собянин отметил преимущества поездов нового поколения "Москва-2020"

Состав более комфортный

Во вторник в московском метро вышел на линию первый состав нового поколения "Москва-2020". Старт движению дал Сергей Собянин. Глава города отметил преимущества современных вагонов - низкий шум, повышенная комфортность, широкие дверные проемы. По словам мэра, уже через год кольцевая линия метрополитена будет полностью укомплектована поездами этой модели.

Поезд "Москва 2020" - это абсолютно новое представление о комфорте в столичной подземке. Все начинается с дверей. Теперь они 160 сантиметров вместо 140, и в них одновременно может зайти три человека, а не два. Возле каждого сидения USB розетки, под скамьёй пространство для вещей, чтобы не мешали в проходе. Информационное табло теперь есть и на потолке, а в стенах мониторы вмонтированы внутрь. Возле двери появилось стекло. То есть пассажир, стоящий у дверей, теперь не мешает и не стесняет сидящего позади человека, передает "ТВ Центр".

По салону можно пройти через весь состав. Причём, соединение между вагонами теперь шире – 160 сантиметров. Диодная подсветка горит в цвет той линии, по которой следует поезд. Салон в оттенках "розового золота".

"Поезд этот менее шумный, более комфортный, с более широкими проёмами дверей, с большими выходами, которые позволяют быстрее входить и выходить из метро. И уровень его, я уверен, это один из самых лучших в мире поездов метро. Это не далёкое будущее. Насколько я понимаю, коллеги готовы уже в массовом порядке производить новые поезда взамен прежней - тоже достаточно неплохой конструкции", - отметил Собянин.

Вагоны отечественной сборки. Производились на Мытищинском заводе, который производит поезда для столичной подземки уже 85 лет. По словам конструкторов, постарались учесть все замечания. Причём прислушались не только к пассажирам, но и к машинистам.

"Здесь подогрев пульта, очень приятная накладка на пульт. Шторки, подогрев сидения, стаканчики для напитков. Внизу стоит охладитель напитков, либо подогреватель. Здесь установлен хороший свет светодиодный - при приезде на станцию свет тухнет, а при отправлении со станции, когда выезжает - он становится ярче", - рассказал машинист первого класса Василий Асламов.

Мониторы со схемой метро на восьми языках стали крупнее, а сенсор чувствительней. Поручни покрыты противоскользящим, а главное, "тёплым" покрытием. Держаться за такие перила намного комфортней. Облегчили работу и обслуживающему персоналу депо. Обеззараживание вагонов теперь автоматическое.

С внешней стороны стены вагонов полностью покрыты стеклом, а внутри остекление составляет 82%. Кроме того, впервые название конечной станции дублируется снаружи на боковой части вагона. Это поможет избежать ошибки уехать не в ту сторону. Первые экземпляры поездов "Москвы 2020" будут курсировать по основному кольцу, Калужско-Рижской ветке и Большой кольцевой линии.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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