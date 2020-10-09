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Собянин поручил ускорить завершение реконструкции поликлиники на юго-западе Москвы

14:48
  • пятница
  • 09 октября 2020

Завершить работы нужно до конца года

В столице продолжается реализация масштабной программы модернизации поликлиник. В 37 из них ремонт уже идет и скоро они откроются в новом формате. В поликлинике на улице Куликовская сегодня побывал мэр Москвы Сергей Собянин.

Прежними не остались даже стены. Из-за сильного износа детской поликлиники 118 в Северном Бутово специалисты укрепили, либо перестроили все здание: от фундамента до крыши. Открытия уже очень ждут жители.

"Район большой. Очень удобно, когда поликлиника рядом с домом. Бассейн будет, всё будет чистенькое, новенькое, хорошенькое", - говорит местная жительница Ада Васильева.

Формально бассейн был и в старом здании, но не работал много лет, а теперь, наконец, откроется. Здесь смогут заниматься лечебной физкультурой дети от года до 7 лет.

Теперь все будет соответствовать новому московскому стандарту: просторные коридоры, современные кабинеты и удобные зоны ожидания.

"Этого раньше не было. Здесь будет буфет здорового питания для деток, здесь будет мягкая удобная мебель и игровая площадка. То есть мама с ребеночком, ожидая врача или между процедурами, например, или приемами разных специалистов могут очень комфортно провести свое свободное время", - говорит главврач поликлиники Елена Волкова.

Потоки здоровых детей и заболевших будут разделены. Для пациентов с насморком или кашлем предусмотрен отдельный вход через фильтр-бокс. Капитальный ремонт идет с опережением графика. Круглосуточно на объекте работают около 250 человек. Готовность здания оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В Москве мы продолжаем масштабную реконструкцию городских поликлиник. Это не плановый ремонт, это полная модернизация зданий, которые морально уже устарели и многие-многие десятилетия были примерно в одинаковой конструкции. По сути дела меняются перекрытия, перегородки, кровля, усиливаются фундаменты, ставится новое технологическое оборудование, новая логистика. Это просто будет современное здание, современная поликлиника. Всего в реконструкции находится 37 объектов. Большинство из них будет закончено в конце этого года или начале следующего года. Работа очень сложная. На мой взгляд, даже сложнее, чем строительство новых поликлиник", - сказал Собянин.

В поликлинике можно будет проводить любые виды диагностики, а прием будут вести все узкие специалисты.

"Будет аллерголог-иммунолог, эндокринолог, врач-уролог, детский хирург, гинеколог, 2 невролога, 2 врача оториноларинголога, 2 офтальмолога, и что самое важное 2 кабинета охраны зрения, которые очень востребованы у пациентов", - объясняет главврач поликлиники Елена Волкова.

Планируется, что поликлиника откроется для пациентов до конца этого года.

Наталья Тарасова, Андрей Булычев, Станислав Ильин, Татьяна Сидорова. "ТВ Центр".

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