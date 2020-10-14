Собянин назвал срок завершения реконструкции Павелецкой площади

Это один из самых сложных долгостроев Москвы

Реконструкция Павелецкой площади - одного из самых сложных долгостроев Москвы - завершится в 2021 году. На привокзальном пространстве появится парк с прогулочными площадками и велодорожками. А под землей разместится торговый центр. Кроме того, как сообщил сегодня Сергей Собянин, на Павелецкой будет модернизирован огромный транспортный узел, который ежедневно пропускает 350 тысяч человек.

Больше 20 лет Павелецкая площадь скрыта от глаз москвичей за широким забором. Она уже давно перешла в разряд самых сложных долгостроев столицы. Торгово-развлекательный центр и подземный паркинг здесь должны были появиться еще в конце 90-х. К строительству приступили только в начале нулевых. А в 2010 году стройка и вовсе была заморожена. Местные жители уже забыли, как выглядела эта площадь. Спустя 10 лет проект, наконец, сдвинулся с мертвой точки. Новый подрядчик развернул масштабную стройку. Она не останавливается и в период пандемии. Ход работ оценил мэр Москвы.

"Долгие судебные тяжбы наконец-то закончились, появился внятный инвестор, и я надеюсь, что на этом месте уже в следующем году будет первоклассная благоустроенная площадь, с зелеными насаждениями, с прогулочными зонами, с сопутствующей торговлей, но самое главное, будет упорядочен транспортно-пересадочный узел, который является одним из крупнейших в Москве. Около 350 тысяч пассажиров в сутки, это и кольцевая, кольцевое метро, Замоскворецкая линия, Садовое кольцо, трамвайные пути, которые мы реконструировали", - заявил Сергей Собянин.

Реконструкция трамвайных путей завершилась этим летом. Теперь они проходят вдоль здания вокзала и останавливаются напротив главного входа, что удобно для пассажиров. Сюда же приходят и аэроэкспрессы из "Домодедово". Уже через год все пассажиры крупнейшего транспортно-пересадочного узла столицы смогут увидеть итог большой реконструкции.

За широким забором открываются масштабы строительства - 72 тысячи квадратных метров новых площадей. Здесь будет три подземных торговых уровня, 200 магазинов. Застройщик обещает обустроить и дополнительную зону городского отдыха: рядом с Павелецким вокзалом появится новый парк.

Его уже называют "Мини-Зарядьем". Разобьют парк на крыше торгового комплекса на одном уровне с окружающими улицами. Помимо оригинальных навесов над входами в торговый центр, главными украшениями парка станут площадь с фонтаном и открытый амфитеатр. Появятся зоны для активного и спокойного отдыха, велодорожки, и многочисленные рестораны.

"Такой парк у нас очень интересный получается, здесь больше 350 высокорослых насаждений, больше 18 тысяч кустарников, к октябрю следующего года планируем объект завершить. После "Зарядья" уровень уже был задан, и приходилось соответствовать этому уровню", - говорит владелец группы компаний "ПИК" Сергей Гордеев.

Помимо парка и торгового центра здесь появится и подземный паркинг на 277 машиномест. Удобная пересадка с личного на общественный транспорт. Отсюда удобно можно будет добраться в любой конец Москвы. Павелецкую площадь в совершенно новом виде застройщик обещает вернуть городу до конца следующего года.

Елена Сахно, Виктор Мальцев, Илья Ушаков. "ТВ Центр".

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