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Собянин открыл новую вылетную магистраль Москвы

15:05
  • среда
  • 21 октября 2020

Больше тысячи километров новых дорог построено в столице за последние 10 лет, сообщил мэр

Больше тысячи километров новых дорог построено в столице за последние 10 лет. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время запуска движения на заключительном участке  на проспекте Генерала Дорохова. Таким образом, дублер Кутузовского проспекта связал МКАД с Третьим транспортным кольцом в районе Сити.

Южный дублер Кутузовского проспекта назван в честь героя Отечественной войны 1812 года генерала Ивана Дорохова. Это решение приняли сами москвичи, проголосовав на портале "Активный гражданин". Новую магистраль неслучайно называют вылетной. На всей протяженности - это около 27 километров - водители встретят лишь два светофора".

Построенный с нуля проспект появился на месте промзоны - между Кутузовским и Мичуринским проспектами. Первые рабочие пришли на объект 5 лет назад. Магистраль тянулась от развязки с МКАД в сторону Третьего транспортного кольца. Первый участок - самый длинный - до Аминьевского шоссе - был открыт для движения около года назад. Второй - до Минской улицы в январе 2020 года. Наконец сегодня на два месяца раньше контрактного срока сдачи проспект Дорохова полностью завершен. В каждом направлении - по три полосы.

"Большое событие в Москве, построен один из крупнейших в последнее время дорожных объектов - еще одна вылетная магистраль - дублёр Кутузовского проспекта, Мичуринского проспекта и Можайки. Ситуация на этих магистралях, после ввода новой вылетной магистрали должна улучшиться. Сложнейший, огромный объект, нужный и важный для города. Около миллиона москвичей так или иначе почувствуют улучшение транспортной ситуации", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Параллельно с автомобилями летят поезда Киевского направления железной дороги. Для бесперебойного движения были возведены два путепровода, один из которых представляет собой 140-метровую галерею.

"Железнодорожные пути нам пришлось здесь перестраивать в определённом объеме", - сказал руководитель проекта Евгений Лобанов.

Для обустройства новой трассы, двух подземных пешеходных переходов в районе Минской улицы и микрорайоне Сетунь рабочие перенесли 77 километров различных коммуникаций. Близлежащие дома от шума защищены специальными экранами. Кроме того, благоустроены больше 8 гектаров газонов. Проспект генерала Дорохова улучшит транспортную доступность центра "Сколково", районов Солнцево, Ново-Переделкино и Очаково-Матвеевское, поселка Заречье и перспективной жилой застройки района Раменки.

"Продолжаем, несмотря на COVID-19, несмотря на проблемы, активное дорожное строительство. Строятся хорды, развязки, дороги. Дорожное хозяйство Москвы становится более современным удобными для москвичей, жителей Подмосковья и тех, кто приезжает в Москву. Важнейшие, нужные для города проекты", - сообщил Собянин.

За последние 10 лет в Москве было построено больше 1000 километров дорог - это 16% от существующей улично-дорожной сети. Возведены почти 3 сотни мостов, тоннелей и эстакад, около 250 внеуличных пешеходных переходов. В ближайшие три года  планируется построить ещё 335 километров дорог и больше 100 искусственных сооружений.

Егор Киселев, Матвей Шестаков, Андрей Булычев, Александр Шкарбанов, "ТВ Центр".

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