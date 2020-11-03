Собянин осмотрел итоги реконструкции поликлиники на севере Москвы

Первых пациентов врачи примут уже в январе

В ближайшие недели будет закончен капитальный ремонт в 11 столичных поликлиниках, а до конца года работы завершат еще в 25 медицинских учреждениях. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения детской поликлиники №125 в Лианозове. Там работы уже завершены, теперь начинается установка нового оборудования, а первых пациентов примут уже в январе.

400 квадратных метров дополнительной полезной площади. Пожалуй, это одно из главных особенностей капитальной реконструкции филиала детской поликлиник номер 125 в Лианозово. На месте подвала в цокольном этаже обустроили помещения для детских врачей. Теперь у них есть собственные комнаты для отдыха и обеда.

"До капитального ремонта это было обычное техническое помещение. Были выполнены работы по углублению. Соответственно усилению фундаментов. И вот мы видим с Вами полноценный этаж, в котором расположены не только технические помещения, но и в котором будут переодеваться врачи: у них здесь есть комната приёма пищи, комната отдыха", - сказал Виктор Веселов, начальник управления строительного контроля объектов Департамента здравоохранения Москвы "Мосжилниипроект".

С начала года в Москве уже открыто 11 реконструированных поликлиник. По сути, эти здания были перестроены от фундамента до крыши. В них создана комфортная среда для пациентов и врачей. И это новый стандарт столичных поликлиник. Сегодня ход так называемой больничной реновации оценил мэр Сергей Собянин.

"Крупнейшая программа реконструкции поликлиник, крупнейшая вообще в стране и за всю историю Москвы, начинает набирать обороты. Первые 11 поликлиник будут закончены строительные работы в ноябре месяце. Ещё 25 до конца года основные работы будут сделаны. И дальше следует комплектация оборудования, пуско-наладочные работы и надо обживать поликлиники. Вот ваша первая поликлиника, в которой все мечты о современной поликлинике, все проекты, которые мы обсуждали с горожанами, уже воплощены. Остается сейчас установить оборудование дополнительное и приступить к работе", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Приступить к работе врачам уже не терпится. До сих пор они были вынуждены выходить на смену в других поликлиниках, а маленьких пациентов на время проведения работ перевели в головное здание. Теперь им предстоит вернуться в свое прежнее, но уже полностью обновлённое.

"Будет зона для детей игровая. Здесь дети будут ждать. Здесь будет висеть телевизор. И там будет высвечиваться номер кабинета, номер талона и фамилия. И родители с детьми пойдут направо-налево: кто в какой кабинет. Не будет столпотворения. Дети не будут носиться по коридору, плакать в ожидании, а будут спокойно играть", - заявила Татьяна Васильева, главный врач большой детской поликлиники №125 Департамента Здравоохранения Москвы.

Помимо полной реконструкции самого помещения, в поликлинике установят почти тысячу единиц современного медицинского оборудование, в том числе и новые аппараты УЗИ. Первых пациентов обновлённая поликлиника примет уже в начале следующего года.

Елена Сахно, Татьяна Сидорова, Дмитрий Иванов, Илья Ушаков, "ТВ Центр".

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