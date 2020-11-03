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Собянин осмотрел итоги реконструкции поликлиники на севере Москвы

15:00
  • вторник
  • 03 ноября 2020

Первых пациентов врачи примут уже в январе

В ближайшие недели будет закончен капитальный ремонт в 11 столичных поликлиниках, а до конца года работы завершат  еще в 25 медицинских учреждениях. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время посещения детской поликлиники №125 в Лианозове. Там работы уже завершены, теперь начинается установка нового оборудования, а первых пациентов примут уже в январе.

400 квадратных метров дополнительной полезной площади. Пожалуй, это одно  из главных особенностей капитальной реконструкции филиала детской поликлиник номер 125 в Лианозово.  На месте  подвала в цокольном этаже обустроили помещения для детских врачей.  Теперь у них есть собственные комнаты для отдыха  и обеда.

"До капитального ремонта это было обычное техническое помещение. Были выполнены работы по углублению. Соответственно усилению фундаментов. И вот мы видим с Вами полноценный этаж, в котором расположены не только технические помещения, но и в котором будут переодеваться врачи: у них здесь есть комната приёма пищи, комната отдыха", - сказал Виктор Веселов, начальник управления строительного контроля объектов Департамента здравоохранения Москвы "Мосжилниипроект".

С начала года в Москве уже открыто 11 реконструированных поликлиник. По сути, эти здания были перестроены от фундамента до крыши. В них создана комфортная среда для пациентов и врачей. И это новый стандарт столичных поликлиник. Сегодня ход так называемой больничной реновации оценил мэр Сергей Собянин.

"Крупнейшая программа реконструкции поликлиник, крупнейшая вообще в стране и за всю историю Москвы, начинает набирать обороты. Первые 11 поликлиник будут закончены строительные работы в ноябре месяце. Ещё 25 до конца года основные работы будут сделаны. И дальше следует комплектация оборудования, пуско-наладочные работы и надо обживать поликлиники. Вот ваша первая поликлиника, в которой все мечты о современной поликлинике, все проекты, которые мы обсуждали с горожанами, уже воплощены. Остается сейчас установить оборудование дополнительное и приступить к работе", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Приступить к работе врачам уже не терпится. До сих пор они были вынуждены выходить на смену  в других поликлиниках, а маленьких пациентов  на время проведения работ перевели в головное здание. Теперь им предстоит вернуться в свое прежнее, но уже полностью обновлённое.

"Будет зона для детей игровая. Здесь дети будут ждать. Здесь будет висеть телевизор. И там будет высвечиваться номер кабинета, номер талона и фамилия. И родители с детьми пойдут направо-налево: кто в какой кабинет. Не будет столпотворения. Дети не будут носиться по коридору, плакать в ожидании, а будут спокойно играть", - заявила Татьяна Васильева, главный врач большой детской поликлиники №125 Департамента Здравоохранения Москвы.

Помимо полной реконструкции самого помещения, в поликлинике установят почти тысячу единиц современного медицинского оборудование, в том числе и новые аппараты УЗИ. Первых пациентов обновлённая поликлиника примет уже в начале следующего года.

Елена Сахно, Татьяна Сидорова, Дмитрий Иванов, Илья Ушаков, "ТВ Центр".

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Реконструкция поликлиники на севере Москвы
Реконструкция поликлиники на севере Москвы
Реконструкция поликлиники на севере Москвы
Реконструкция поликлиники на севере Москвы
Сергей Собянин осмотрел итоги реконструкции поликлиники на севере Москвы
Сергей Собянин осмотрел итоги реконструкции поликлиники на севере Москвы
Реконструкция поликлиники на севере Москвы
Реконструкция поликлиники на севере Москвы
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