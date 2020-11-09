Строительство станции "Сокольники" БКЛ завершено на 50%

В понедельник объект посетил мэр Москвы Сергей Собянин

Станция "Сокольники" Большой кольцевой линии метро готова уже на 50%. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время её посещения. Новая платформа расположена между улицами Русаковская и Сокольнический Вал и войдёт в северо-восточный участок Большой кольцевой линии. Строительство этого отрезка позволит улучшить транспортную доступность сразу восьми районов столицы. Стоит отметить, что после открытия платформы будет благоустроена и близлежащая территория.

Будущая станция Большой кольцевой линии "Сокольники" готова ровно наполовину. Строители уже приступили к возведению основных конструкций пассажирской платформы и готовятся к соединению двух станционных комплексов: старого - красной линии метро и нового - БКЛ.

Переходить с Сокольнической ветки метро на Большую кольцевую линию пассажиры будут вот по двум балконам, по такому же принципу, что и на станции метро "Комсомольская". Отсюда пассажиропотоки по двум лестницам будут распределяться вниз - к платформе, где сейчас уже вовсю идут отделочные работы.

На полу укладывают серую гранитную плитку. Потолки в кассовом зале и на платформе будут выполнены из алюминия, а колонны облицуют белым мрамором.

"Платформенный участок в монолитном железобетоне уже готов. Идут отделочные работы и сейчас ведут монолитные работы на строительстве двух вестибюлей - первого и второго соответственно", - заявил руководитель контракта АО "Мосметрострой" Андрей Вялых.

Два вестибюля обеспечат не только пересадку на красную ветку, отсюда будет удобный выход к парку "Сокольники". Именно такая непосредственная близость к нему, а также плотная жилая застройка вокруг усложняли работу метростроевцев. Это отметил и мэр Москвы, сегодня он посетил строящуюся станцию.

"Станция "Сокольники" - одна из самых сложных, потому что проходка возле действующего тоннеля прошла буквально в шести метрах, в сложных гидрологических пластах, тем не менее, и эта часть уже пройдена", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Северо-восточный участок Большой кольцевой линии, помимо "Сокольников", включает в себя еще семь станций. Его общая протяженность - 17 километров. Строительство этой части БКЛ ведётся в три этапа.

"Северо-восточный участок Третьего транспортного пересадочного контура БКЛ - один из самых сложных в проходке, в реализации, тем не менее сегодня 100% проходки на этом участке завершено, это большое историческое событие позволяет уже дальше работать на станциях метро на этом участке", - заявил мэр Москвы.

Помимо строительства новой станции, благоустроят и прилегающую к ней территорию. Здесь снова разобьют сквер между метро и парком. Высадят липы и смонтируют исторические фонари - те самые, что были здесь и раньше. А площадь перед метро будет вымощена красным кирпичом. Такой дизайн выбрали сами москвичи.

"Мы планируем восстановить здесь историческую аллею из липы, за этот проект голосовали на "Активном гражданине", проголосовало 11 тысяч москвичей. Кроме этого, будут благоустроены все прилегающие улицы, силами Департамента капремонта и все дворы, прилегающие к этому объекты. Все это мы планируем сделать в 2021 году", - сказал префект Восточного административного округа города Москвы Николай Алёшин.

Сама же станция БКЛ "Сокольники" будет сдана в 2022 году. Ее запустят в составе участка "Электрозаводская - Савеловская", который станет завершающим в строительстве Северо-восточной части Большой кольцевой линии.

Елена Сахно, Андрей Булычев, Дмитрий Шаракин, Александр Шкарбанов, Станислав Ильин, "ТВ Центр".

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