Собянин осмотрел ход строительства станции метро "Славянский мир"

Троицкая линия разгрузит участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий метро

Две проходки завершены, еще три выйдут на финишную прямую уже в следующем году. Так в Москве строится новая линия метро – Троицкая. Первый участок протянется от "Улицы Новаторов" до "Коммунарки". Одна из станций на этом отрезке - "Славянский мир", там сегодня побывал мэр Москвы Сергей Собянин.

40 километров подземного пути от МЦК до Троицка. В Новую Москву "приходит" еще одна линия метрополитена. Отдаленные территории столицы с центральными свяжут 16 новых станций Троицкой линии. 4 тоннелепроходческих механизированных комплекса движутся в противоположных направлениях. Станция "Славянский мир" готова уже на треть.

Проходка правого и левого тоннелей завершена. Сейчас на станции "Славянский мир" вовсю идут монолитные работы. Они выполнены ровно наполовину и будут завершены в следующем году. Тогда же начнется перекладка коммуникаций и оформление будущей станции московского метрополитена.

Под землей "заиграют" оранжево-серые краски. Потолок украсят оригинальные системы освещения. А сама станция станет важным транспортным объектом Юго-западного округа Москвы.

"Здесь будет транспортно-пересадочный узел, то есть будет парковка, здесь можно будет припарковаться и пересесть на метро, и здесь будет большой торговый центр", - заявил заместитель генерального директора компании "Мосинжпроект" Валерий Кемлюк.

Первая очередь новой Троицкой ветки значительно разгрузит Калужское шоссе и МКАД в этом районе. Жители сразу нескольких микрорайонов столицы и Новой Москвы получат комфортную транспортную доступность к метро. В общей сложности в зоне Троицкой линии метро проживает более миллиона человек, работают и учатся ещё несколько сотен тысяч. Для них и строится новая транспортная инфраструктура. Сегодня ход работ оценил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Троицкая ветка метро - самый большой радиус метро в Москве, около 40 км, получает уже свои реальные очертания. На сегодняшний день две проходки между двумя станциями уже завершены, еще три находятся в стадии проходки. Я думаю, что в следующем году будут закончены. В целом, вся ветка, в первую очередь от "Новаторов" до "Коммунарки", находится в стройке. Это будет первая очередь большой ветки, которая идет от МЦК до "Коммунарки" и дальше до Троицка", - рассказал Сергей Собянин.

Новая линия снизит нагрузку на центральные и южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий метрополитена и позволит сократить интенсивность движения в этой части города.

"На сегодняшний день в работе находятся шесть горнопроходческих комплексов, четыре заканчивают работу в феврале месяце следующего года, два стартуют в декабре месяце и в конце года завершают работу на станции "Коммунарка". Полностью вся эта линия будет завершена по проходческим работам к концу следующего года", - сообщил руководитель АО "Управление развития строительных технологий" Дмитрий Герасимов.

Участки Троицкой линии метро будут открываться поэтапно. А полностью новая ветка будет готова через четыре года.

Елена Сахно, Андрей Пашутин, Андрей Булычев, Станислав Ильин, "ТВ Центр".

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