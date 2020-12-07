Москва и Пекин подписали программу сотрудничества на три года

Она рассчитана на три года

Мэр Москвы Сергей Собянин совместно со своим коллегой из Пекина сегодня подписали Программу сотрудничества между городами на три года. Церемония состоялась в режиме видеоконференции, передает "ТВ Центр".

Телемост организовали в рамках онлайн-форума "Москва - Пекин. Новое время - новые возможности". Он посвящён 25-летию партнёрства между столицами. По договорённости, основными направлениями сотрудничества станут обмен опытом и реализация совместных проектов в различных сферах. К примеру, в торгово-экономической, инновационной и научно-технической.

"Очень рад, что несмотря на все сложности, с которыми столкнулся мир, с которыми столкнулись наши города, сотрудничество между нами не прекращается, а даже наоборот - становится, может, более интенсивным. В 2021 году пройдет российско-китайский конкурс по инновациям и предпринимательству, итоги которого мы подведем в Пекине и Москве. Я очень рад, что мы выработали с вами новую программу сотрудничества на ближайшие три года, которая позволит еще более динамично и более конкретно развивать отношения самых ключевых, самых важных направлений для наших городов, в частности, в области образования, здравоохранения, науки, жилищно-коммунального хозяйства", - сказал Собянин.



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