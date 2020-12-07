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Москва и Пекин подписали программу сотрудничества на три года

12:16
  • понедельник
  • 07 декабря 2020

Она рассчитана на три года

Мэр Москвы Сергей Собянин совместно со своим коллегой из Пекина сегодня подписали Программу сотрудничества между городами на три года. Церемония состоялась в режиме видеоконференции, передает "ТВ Центр".

Телемост организовали в рамках онлайн-форума "Москва - Пекин. Новое время - новые возможности". Он посвящён 25-летию партнёрства между столицами. По договорённости, основными направлениями сотрудничества станут обмен опытом и реализация совместных проектов в различных сферах. К примеру, в торгово-экономической, инновационной и научно-технической.

"Очень рад, что несмотря на все сложности, с которыми столкнулся мир, с которыми столкнулись наши города, сотрудничество между нами не прекращается, а даже наоборот - становится, может, более интенсивным.  В 2021 году пройдет российско-китайский конкурс по инновациям и предпринимательству, итоги которого мы подведем в Пекине и Москве. Я очень рад, что мы выработали с вами новую программу сотрудничества на ближайшие три года, которая позволит еще более динамично и более конкретно развивать отношения самых ключевых, самых важных направлений для наших городов, в частности, в области образования, здравоохранения, науки, жилищно-коммунального хозяйства", - сказал Собянин.
 

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