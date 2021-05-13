Собянин рассказал о благоустройстве трех районов в Северо-Восточном округе

Районы преобразятся

Сергей Собянин рассказал о благоустройстве в рамках программы "Мой район" Южного Медведково, а также районов Алтуфьевский и Северный. По его словам, в этом году в программу включено благоустройство более 100 небольших парков, скверов и жилых территорий.

Так, в Южном Медведково приведу в порядок межшкольный стадион в Ясном проезде и прилегающую территорию, на которой расположено­ пять школ и детских садов. Сейчас эта территория, по словам мэра, выглядит "не очень". В ходе благоустройства будут отремонтированы футбольное поле и хоккейная коробка, обустроены площадки для игры в волейбол, баскетбол и настольный теннис.

"Сделаем полосу препятствий, установим спортивные тренажеры и раздевалку. Высадим больше 3 тысяч деревьев и кустарников. На прилегающей территории появятся современные детские и спортивные площадки, пешеходные дорожки и скамейки для отдыха. Подождать ребенка, выходящего из школы, можно будет в уютных зонах ожидания", - написал мэр на своем сайте.

Еще один большой проект – это ЗАГС на улице Молодцова в Южном Медведково. Площадь перед ним украсят арт-объект в виде полуколец, скамьи и цветники.

Также мэр Москвы рассказал, что недавно в Алтуфьевском районе была завершена реконструкция кинотеатра "Марс", теперь там начнется благоустройство прилегающего сквера. В частности, будет создана большая спортивная зона с воркаут-тренажерами, площадками для стритбола и других игр с мячом.

"Возле пруда появится комфортная зона отдыха у воды. Кроме того, поставим в сквере небольшую сцену для культурных мероприятий и устроим зону тихого отдыха. Главным украшением сквера станет скульптурная группа "Солнечная система" с "лунными качелями"", - написал мэр.

Еще два интересных проекта будет реализовано в районе Северный. В частности, на 3-й Северной линии благоустроят парк, а на 6-й Северной линии приведут в порядок территорию возле библиотеки №65 им. М.М. Пришвина. Там появятся читальный зал под открытым небом, сцена, детская площадка и арт-объекты.

Сергей Собянин подчеркнул, что все проекты благоустройства согласованы с местными жителями и учитывают огромный опыт создания качественной городской среды.

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